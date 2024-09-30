臭屁警號︱放屁傳地獄級惡臭反映腸胃病　1種屁味恐患末期癌【附5種臭屁警號】

▲ 放屁傳地獄級惡臭反映腸胃病 1種屁味恐患末期癌【附5種臭屁警號】

【放屁/屁味/臭屁/癌症/腸胃病/中醫】放屁是人體正常的生理現象，但屁味若是異常惡臭，就要小心了！有中醫師指出，放屁時飄出3種臭味，就要留意腸胃狀況，其中一種更有可能是患上末期癌症的警號。

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《翰醫堂中醫診所》在Facebook專頁發文，指「放屁」雖是人體的正常現象，但一些屁味同時也反映著腸胃狀況。其中有3種千萬要小心的屁味，一旦出現，務必要及時重視並採取應對方法：

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醫生拆解3大放屁成因

澳洲註冊營養師劉惠汶及腸胃肝臟科劉紹輝醫生接受訪問時曾指出，一般而言只要排泄功能正常，「其實沒屁放或經常放屁都沒問題。」但若有長期肚痛、便秘或肚瀉問題，就可能是身體的警號，而一般放屁可分為以下3大成因：

進食速度太快：劉惠汶指，當我們大口吞嚥、邊吃邊飲時，會把食物和空氣一併吞入體内，致胃部容易積集氣體。另外，如進食速度太快，大腦會來不及接收「吃飽」的訊息，讓人不自覺吃過量，飯後可能會打嗝或放屁。因此想減少放屁，可盡量放慢進食速度，以及減少吃香口膠、喝汽水。

進食高纖維、含糖醇食物：豆類、西蘭花、燕麥等纖維含量高食物，及椰菜花、菇菌類、蕃薯等含糖醇食物，因消化需時較長，當食物還未被完全消化時，腸道内細菌會令食物發酵而產生氣體。而常被視爲放屁元兇的蕃薯，正正含有名為「甘露醇」的糖醇。

乳糖不耐症：「乳糖不耐症」患者進食乳製品如牛奶、芝士、乳酪時，因身體缺少乳糖分解酵素，未能消化牛奶製品而腸胃不適。不過乳糖不耐症非敏感症，只是身體未習慣攝取乳製品，可靠控制分量慢慢令身體適應。如初時只飲1/4杯牛奶，待腸胃製造足夠酵素後再增至半杯。

5臭屁味知健康

台灣醫生肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，經常放臭屁的人士要小心，以下5大味道可以反映身體狀況，而當出現「臭腐肉味」及「魚腥味」時就要小心：

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錢政弘又提醒，除了吸煙習慣外，愛吃高油炸、高脂肪、加工紅肉、低纖維飲食等習慣，都會增加罹癌機率；建議以健康烹調方式，如水燙、蒸煮、滷製的方式為主，降低罹癌風險。

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一招可令屁味變淡

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓曾於當地節目表示，假如發現屁味變臭，可先嘗試增加進食蔬果量，並維持半個月至一個月，有助改善腸道生態，增加益生菌，從而令屁味變淡。可是，若持續增加蔬果量半個月至兩個月，屁味仍然很臭，代表大腸可能出現問題，應儘快求醫。

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