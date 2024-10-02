睡眠危機｜10點後入睡算夜瞓？　哈佛研究揭捱夜患糖尿病風險高72%

【捱夜／失眠／睡眠時間／睡眠質素／糖尿病／肥胖／慢性病】打工仔生活繁忙，有些人會選擇犧牲睡眠時間，捱夜來換取短暫的「Me Time」。不過有台灣醫生指出，捱夜除了會影響睡眠質素，亦會增加慢性病、糖尿病及肥胖的健康風險；為此，醫生幫大家界定何謂「捱夜」時段，以及拆解不同入睡時間點對於健康的影響。

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睡眠危機｜捱夜會增慢性病風險

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁指出，捱夜不僅會影響睡眠質量，亦會增加多種健康風險。他引述一項2023年哈佛大學研究，該研究對約6.4萬名健康中年女性進行為期8年的追蹤研究，發現習慣捱夜的女性在罹患糖尿病的機會，比習慣早睡早起的女性平均高出72%，研究亦揭露習慣捱夜的女性如有吸煙酗酒、長期營養不良、長期睡眠不足等情況，其罹患糖尿病的風險會大大提升。

此外，過往亦有研究發現，習慣晚睡（10點以後上床睡覺）及每天睡眠不足的人會較習慣早睡早起的人容易有肥胖問題，研究對26個國家共13.7萬人進行持續追蹤研究，發現習慣晚睡及睡眠不足的族群，容易出現全身肥胖和腰圍過大的情況。

睡眠危機｜3個入睡時間點恐增肥胖風險

黃軒醫生指出，所謂「捱夜」時段就是晚上10點至清晨6點的時段，在這個時段睡覺均可稱為「晚睡」；而該研究數據顯示，與習慣在晚上8至10點入睡的人相比，習慣晚睡的人每延遲入睡2小時，肥胖風險就會逐步增加：

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醫生提醒大家，習慣晚睡及有以上特徵的人要開始調整入睡時間，避免久而久之在體內醞釀糖尿病或肥胖問題。

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睡眠危機｜補眠有用嗎？

有些習慣晚睡的人認為日間補眠就能夠彌補晚間睡眠不足或質素欠佳的情況，黃軒醫生解釋指出，目前醫學界的研究顯示日間睡眠（早上6點至晚上8點，不含午睡）與肥胖未有顯著關聯性，而午睡補眠更會提升肥胖風險，過往有研究發現午睡時間超過1小時，全身肥胖風險會增加22%，腹圍變大風險增加39%，而每睡多1小時，兩者的風險又會增加5%。

他認為，午睡補眠的確可以提振精神，但切忌睡太久。醫生再次強調，晚睡確實會增加罹患糖尿病和肥胖風險，如果久而久之習慣成自然更會增加慢性病，乃至癌症風險，故建議大家保持早睡早起的作息，避免體內醞釀疾病。

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