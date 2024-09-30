港鐵車廂丨港女搭港鐵被普通話大媽用背囊霸位　網民紛紛獻計提出對付方法

▲ 港女表示搭港鐵時，被普通話大媽用背囊霸位。

大家上下班都十分辛苦，而且繁忙時間人多擠迫，就苦上加苦，如果不幸遇上不合理事，更加是一肚氣。

有港女日前在個人社交平台發文抱怨指，在某日乘坐港鐵上班，可是有一個講普通話大媽用背囊霸位，即使樓主走近也不讓出座位，甚至立即致電友人前來，當對方到來會合便拿起背囊給友人坐下，並叫：「你坐啦你坐啦」，二人完全不理會其他乖客感受。樓主寫道：

呢兩個持普通話大媽用背囊霸位

行埋去想坐佢唔肯拎開個袋

打比個frd叫佢過黎

佢Frd到左（咗） 完全無視我 叫佢你坐啦你坐啦

然後先肯拎開個袋比（畀）佢坐🙃

朝早返工繁忙時間

大媽

港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂 網民奇怪：可以拎咁大架上車？

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網民紛紛表達意見

有部份網民覺得用背囊霸位的方法十分惡，紛紛留言分別指：「講咗聲唔理就連袋坐」、「唔使叫佢攞開，我親自攞開佢個袋／背囊，我試過」、「我會拎起佢個袋放落地，然後坐低。通常未放到落地，佢會搶返，再用眼掘住我」等。

不過也有網民不撐樓主，寫道：「人地（哋）有冇權咁做先？有冇邊條港鐵規例唔準佢地（哋）咁做？你覺得煩你upgrade上頭等嘛」。

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