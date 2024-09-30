港鐵車廂丨港女搭港鐵被普通話大媽用背囊霸位 網民紛紛獻計提出對付方法
發布時間： 27 分鐘前
最後更新： 11 分鐘前
大家上下班都十分辛苦，而且繁忙時間人多擠迫，就苦上加苦，如果不幸遇上不合理事，更加是一肚氣。
有港女日前在個人社交平台發文抱怨指，在某日乘坐港鐵上班，可是有一個講普通話大媽用背囊霸位，即使樓主走近也不讓出座位，甚至立即致電友人前來，當對方到來會合便拿起背囊給友人坐下，並叫：「你坐啦你坐啦」，二人完全不理會其他乖客感受。樓主寫道：
呢兩個持普通話大媽用背囊霸位
行埋去想坐佢唔肯拎開個袋
打比個frd叫佢過黎
佢Frd到左（咗） 完全無視我 叫佢你坐啦你坐啦
然後先肯拎開個袋比（畀）佢坐🙃
朝早返工繁忙時間
大媽
港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂 網民奇怪：可以拎咁大架上車？
網民紛紛表達意見
有部份網民覺得用背囊霸位的方法十分惡，紛紛留言分別指：「講咗聲唔理就連袋坐」、「唔使叫佢攞開，我親自攞開佢個袋／背囊，我試過」、「我會拎起佢個袋放落地，然後坐低。通常未放到落地，佢會搶返，再用眼掘住我」等。
不過也有網民不撐樓主，寫道：「人地（哋）有冇權咁做先？有冇邊條港鐵規例唔準佢地（哋）咁做？你覺得煩你upgrade上頭等嘛」。
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