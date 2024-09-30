兒童健康丨母乳餵哺益處多　拆解常見母乳餵哺3大迷思

【兒童健康／母乳／母乳益處／免疫力／黃疸】母乳還是奶粉好? 相信不少新手媽媽都曾為此苦惱不已，事實上根據世界衞生組織建議，寶寶出生最初六個月適合全餵母乳。為了幫助有意餵母乳的媽媽，下文將會整合母乳餵哺的好處及母乳餵哺常見的問題。

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根據衛生署資料，足月的寶寶在首天至少吃3至4次奶，而從第2天開始，便需頻密索食，寶寶有早期肚餓信號便可餵哺，一般一天最少約8至12次，每天餵哺次數不限。由於每個寶寶都有不同的吃奶節奏，因此他們可能在一天裡的某些時間會特別索食，要按他們的需要來餵哺。

母乳餵哺好處

母乳提供寶寶出生後最初六個月所需的一切營養

母乳所含的蛋白質易於消化和吸收

母乳含有許多抗體和免疫球蛋白，有助增強寶寶的免疫力，以及減低寶寶患上敏感症及受感染的機會

餵哺母乳時，媽媽和寶寶的親密連繫，能促進寶寶腦部發展和增進母嬰感情

餵哺母乳較奶瓶餵哺衞生、方便、經濟而且環保

母乳餵哺常見迷思

1.寶寶有黃疸，應否繼續吃母乳？

一般母乳餵哺的寶寶，黃疸會持續較久，稱為「母乳性黃疸」。雖然轉吃配方奶可令「母乳性黃疸」快些減退，但實際上並無需要。因為「母乳性黃疸」程度温和，並會於兩至三個月內自然消退，對寶寶身體及腦部發展不會構成影響。若檢測正常，排除其他病理性成因，媽媽便可安心繼續餵哺母乳。

2.寶寶吃母乳少，需要給他補充奶粉嗎?

健康足月的寶寶，因出生時身體已有足夠的水分和營養，加上他胃部容量細小，所以就算只吃分量很少的初乳也是足夠的。以全母乳餵哺，寶寶的腸道就會好像有一道保護膜，阻止細菌和致敏原入侵。相反，若補充奶粉或水分便會減低腸道的保護，因而增加感染和敏感的風險。

3.乳房還沒脹，是否沒有奶？需要補奶嗎?

最初數天你還未覺得乳脹也是正常。你只要按寶寶的需求頻密餵哺，並觀察他的大、小便次數和顏色的變化。假若正常，便不要輕易補充奶粉，更不需補水或葡萄糖水。因為這做法會減少寶寶吸吮乳房的機會，影響媽媽製造乳汁。其實，大部分媽媽約在第二天後，才開始有乳脹(俗稱〝上奶〞)的現象。〝上奶〞後通過寶寶頻密和有效的吸吮，乳房便會慢慢製造多些乳汁。如果你對自己的奶量仍有疑問，請向母嬰健康院或其他醫護人員查詢。

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