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清潔環保袋｜環保袋2個月無洗細菌量激增180倍　其中1款材質最易養菌【附清潔貼士】

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 54 分鐘前

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大家多久才會清潔一次環保袋？原來環保袋兩個月沒有清洗，細菌量會激增180倍至超過17萬個！

【家事百科/環保袋/清潔/細菌】如今很多人外出購物和買餸都會自備環保袋，而且有些環保袋的款式是可以摺疊起來，再放進袋中，十分輕便！不過最近就有日本調查結果顯示，原來環保袋兩個月沒有清洗，細菌量會激增180倍至超過17萬個，相當嚇人！

清潔環保袋｜環保袋2個月無洗含菌量暴增

綜合日本媒體報道，環保袋對環境有好處，但亦要小心使用，否則細菌就會滋長，嚴重的更有機會導致食物中毒。提供食品衛生管理諮詢的「HACCP Japan」針對環保袋的細菌量進行調查，當中測量未經使用的環保袋，以及使用兩個月的環保袋的細菌數量，發現未經使用的環保袋，底部每毫升有970個細菌，若使用兩個月後，該環保袋細菌量竟超過17萬個，與使用前相比暴增180倍以上！

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「HACCP Japan」又表示，環保袋沾有的肉汁、魚汁、菜汁、手上的污漬等，都可以導致細菌生長，由於沒法用肉眼看見細菌，因此很難注意到它們的生長，當繼續使用同一個環保袋、卻不作任何清潔是的話，是非常危險的。

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清潔環保袋｜其中一款材質最易養菌

據報，細菌量會根據環保袋的材質而有所變化，福岡縣消費者合作社Fcorp的產品檢驗中心測量了棉質、聚酯纖維和鋁襯保冷袋三大類型環保袋的細菌量，發現細菌量最多的是帶有鋁內襯的保冷袋，接下來是棉質，最後是聚酯纖維，這與環保袋的通風性有關。

Fcorp職員表示，細菌最喜歡潮濕的環境，因此如果環保袋含鋁或棉，就很難保持乾燥，因而容易滋生細菌，而聚酯纖維具有容易防潮的特性，因此細菌相對較少，但細菌可能在任何織物上生長，因此就算肉眼看覺得不髒也要經常清洗。

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清潔環保袋｜應使用多少次才清洗一次？

有專家表示，在清洗環保袋時，應先檢查洗滌標籤，如果材質可水洗，就進行水洗，並建議每使用3次清洗1次。但如果弄髒或弄濕了環保袋，就應立即清洗；如果冷凍袋內部含有鋁而無法清洗的話，可使用消毒濕紙巾或消毒噴霧清潔，關鍵是把它翻過來徹底風乾。

如果擔心使用環保袋時，肉、魚和蔬菜汁液漏出來，可將其放入膠袋再放入環保袋，防止細菌污染其他食物。此外，亦應避免重複使用膠袋存放食品，更要注意放置食品的順序，避免冷熱食品接觸，防止熱食提高冷食的溫度而導致其變質，也可以準備多一個環保袋分類食物。

另外，可將堅硬或較重的物品放在袋子底部，這樣有助防止食物汁液溢出，在選擇環保袋時，也會建議選擇平底的款式，以保持物品平衡穩定，不易移位倒瀉。

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