低調男神｜50歲金城武神隱7年突天價放售豪宅　關鍵曝光竟與父母相關

▲ 現年500歲的台日混血演員金城武神隱7年，近日被爆天價放售位於日本沖繩的3層豪宅。

【金城武／賣樓／沖繩／豪宅】現年50歲、有「不老男神」之稱的知名男演員金城武，自2017年結束電影《風林火山》的拍攝之後便一直隱居日本，近況令人好奇；他曾於今年2月傳出與49歲女主播馬場典子閃婚的消息，不過對方隨即否認。今日（30日）就有日本媒體爆料，指他最近打算以2億日圓（約港幣1,090萬元）的價錢出售其位於沖繩的住處，背後原因亦曝光。

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據日媒《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）報道，金城武的父親來自日本沖繩縣，母親則出身台灣萬華區，他在拍攝《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》等日劇走紅之後，2004年便在沖繩蓋了一棟3層樓高的豪宅給家人居住；爆料者指，金城武與其家人都住在此處，而大家也都知道這就是「金城武的家」，不過最近就傳出金城武有意出售豪宅，售價為2億日圓。

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報道指，該處距離那霸市區約需1小時車程，附近有珊瑚礁環繞的海灘及高爾夫球場，是當地頗受歡迎的別墅區；而金城武的豪宅採用琉球紅瓦屋頂、白色牆壁，且外牆還有守護神「風獅爺」的石像，是十分傳統的沖繩住宅。

金城武的鄰居透露，新冠疫情爆發前偶爾會見到他本人，並指對方每次都會很有禮貌地打招呼，但近來已鮮少遇見他。至於決定賣樓的原因，有知情人士就指出，是因為金城武的父母年事已高，而當地無論去甚麼地方都需要開車，且附近並沒有大型醫院，較為不便，所以才打算出售住處。之後雙親將居住在台灣還是沖繩就不得而知，但據說他們還是希望在沖繩保留一個住處，正考慮在當地購買一套公寓。

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