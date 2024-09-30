親子遊優惠｜亞太區7日漫遊數據卡$10/張　覆蓋日韓台泰等15大旅遊地點

▲ kkday推出優惠價$88享用7天的漫遊數據優惠，當中更覆蓋15個亞太旅遊熱門地點。

【旅行上網/SIM卡/上網優惠/旅行數據卡/旅行SIM卡/抵用SIM卡/抵用數據卡】出外旅行漫遊數據一定要預備充足，除了參加上網公司的漫遊計劃外，想經濟實惠些的則可以選擇數據漫遊卡。踏入十月，大大小小的假期接踵而來，可以讓一家大細來個旅行，Kkday推出限時優惠，Club Sim亞太區7日旅遊數據卡只售$10/張，覆蓋15個熱門旅遊地點，包括中國內地、日本、南韓、台灣、泰國等，即睇詳情！

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旅行數據卡｜覆蓋日本、泰國等15地區

Club Sim亞太區7日旅遊數據卡覆蓋以下地區，包括中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南，而用戶無須翻牆瀏覽社交及影片網站，速度為4G。

旅行數據卡｜「一日」數據以24小時制計算

至於如何計算為「一日」？此漫遊數據卡取用的是24小時制去扣除一日的數據用量，而並非以日曆日子計，假設旅客於某日的下午1時開啟數據卡，那麼到翌日的下午12:59才算是用完一日的數據，這樣的情況下對用家便利得多，也較為划算抵用！但如果用家於二十四小時內到訪兩個覆蓋的地區，則將會被扣除兩日的費用。

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旅行數據卡｜未用完數據於有效期內可繼續用

此外，假設用家於開啟數據卡後，未能用完7日的數據，那麼餘下的日子可於有效期內於其他旅程任何覆蓋地區內使用，直至所有的24小時數據日子全部用完為止，實行「用一日，扣一日」的制度，做法較為彈性及便利。

旅行數據卡｜全新用戶送多兩日數據

如果買家購入SIM卡未即時啟動，剛可存放約2年，但一切以電話卡包裝標籤上的最後啟動日期為準。全新Club Sim用戶再送額外送兩日旅遊數據。

Club Sim旅遊數據卡優惠詳情

優惠價：$10/張

（另有買一送一優惠，$88/2張，平均$44/張；原價$176/2張）

開賣日期：2024年10月1日10:00

使用日期：2026年12月31日或之前

購買網站：【KKday網站按此】

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