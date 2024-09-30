哈囉喂2024｜海洋公園推6大鬼屋韓國猛男騷　黃嗣輝：冀入場人次再創新高

▲ 海洋公園「哈囉喂全園祭2024」即日起至11月3日期間，推出「魔間狂野OPPA SHOW」、「晚安夜女王」等10個別具風格的精彩暗黑表演。（曾耀輝攝）

萬聖節將至，海洋公園「哈囉喂全園祭2024」今日（30日）起啟動，推出10個精彩暗黑表演，包括由南韓吸血鬼男團演出的「魔間狂野OPPA SHOW」等。以「厲鬼圍城」為主題的6大鬼屋，則會在10月11日起13個指定日子開放，焦點包括重現九龍城寨場景的「城寨詭域」。海洋公園行政總裁黃嗣輝期望入場人次再創新高。

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今年「哈囉喂」設6大鬼屋，分別位於海濱樂園及高峰樂園，焦點包括「AEON信用卡呈獻︰城寨詭域」，重現80年代九龍城寨橫街窄巷、鐵皮屋、賭檔等場景，隱藏各種嚇人經歷的怪聲更會徘徊耳邊。

位於城寨旁的監獄則上演「囚·逃」，參加者將化身囚犯體驗詭異獄中生活。「Asahi Super Dry呈獻︰冥府婚宴」、「Klook放試推介︰亡幽酒店」、「凶靈宅院」及「724禁地」亦驚嚇程度爆燈。在鬼屋開放的13個指定日子，公園會延長開放至晚上11時。

至於10大嘩鬼滙演，打頭陣有韓國吸血鬼男團在「魔間狂野OPPA Show」曬出健碩肌肉，勁舞連場；魔間女王就會與執事在「晚安夜女王」大跳魔性舞步。此外，園內設多個打卡位、「Trick-or-Treat」活動等，威威與好友也換上「哈囉喂」服裝，餐廳更會提供主題美食及特飲。

「哈囉喂」期間，全日暢玩優惠入場門票成人428元，小童239元，若想探索鬼屋需加購景點組合門票，高峰日280元，非高峰日238元。

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推韓國猛男騷？黃嗣輝：年輕人熱愛韓風

韓國猛男騷引起網民熱議，海洋公園行政總裁黃嗣輝指，推出該表演是因香港和內地均有不少年輕人熱愛韓風，相信他們會非常歡迎公園的新嘗試。他續指，「城寨詭域」鬼屋較過往任何鬼屋好，電影《九龍城寨之圍城》亦相當賣座，希望兩者能產生「互連效應」，不但吸引本地人，亦吸引內地或海外旅客到場，公園亦將邀請相關電影公司前來參觀。

黃嗣輝又稱，「哈囉喂」是海洋公園旗艦項目，去年更打破疫後最高入場人次紀錄，期望今年做得更好，延續好成績。他並稱，，過去「哈囉喂」主要吸引本地人，但去年起留意到有更多內地客參與，預期今年相關客量會有很大躍升；菲律賓及泰國旅客亦愈來愈多，形容是好迹象。

被問到會否擔心經濟不景影響入場人次，他指知道餐飲及零售業都面對很多困難，惟公園今年成績較去年有不錯上升，多了人到訪，認為最重要是做好自己，謹慎部署、大膽嘗試。

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熊貓熱潮帶動更多人cosplay熊貓

各界近期大力推動熊貓經濟，惟海洋公園6隻大熊貓在「哈囉喂」期間仍未能展出。黃嗣輝說，過往有不少人會在「哈囉喂」扮演熊貓，希望熊貓熱潮帶動更多人扮演。公園自7月起也加強推出不同熊貓產品，包括餐飲、雪糕等，未來幾個月將推出愈來愈多產品，希望市民喜歡。

海洋公園主席龐建貽則說，公園近月迎來很多開心熊貓喜事，但其他工作亦沒有停，團隊在大半年前已開始籌劃年度盛事「哈囉喂」，務求將最豐富和刺激的體驗和表演帶給大眾。他續說，6間鬼屋均很有心思和電影感，其中一間更有逼真和細緻的城寨場景，加上一系列打卡位及表演，相信無論大人、年輕人或小朋友都會很開心、驚嚇一番。

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期望十一黃金周入園人次勝去年

另外，內地十一國慶黃金周假期今起展開，黃嗣輝指政府在黃金周推出逾400項活動，希望承接今年「好兆頭」，吸引更多人到訪公園，令期間入園人次勝去年。龐建貽則指，適逢國慶75周年，很開心看到政府及不同組織都推出大型活動，希望可產生協同效應，跟海洋公園一起為市民及旅客帶來新體驗。

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記者：梁薾心