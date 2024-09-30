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哈囉喂2024｜海洋公園推6大鬼屋韓國OPPA表演　黃嗣輝：冀入場人次再創新高

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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海洋公園「哈囉喂全園祭2024」即日起至11月3日期間，推出「魔間狂野OPPA SHOW」、「晚安夜女王」等10個別具風格的精彩暗黑表演。（曾耀輝攝）

萬聖節將至，海洋公園「哈囉喂全園祭2024」今日（30日）起啟動，推出10個精彩暗黑表演，包括由南韓吸血鬼男團演出的「魔間狂野OPPA SHOW」等。以「厲鬼圍城」為主題的6大鬼屋，則會在10月11日起13個指定日子開放，焦點包括重現九龍城寨場景的「城寨詭域」。海洋公園行政總裁黃嗣輝期望入場人次再創新高。

今年「哈囉喂」設6大鬼屋，分別位於海濱樂園及高峰樂園，焦點包括「AEON信用卡呈獻：城寨詭域」，重現80年代九龍城寨橫街窄巷、鐵皮屋、賭檔等場景，

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位於城寨旁的監獄則上演「囚·逃」，參加者將化身囚犯體驗詭異獄中生活。「Asahi Super Dry呈獻：冥府婚宴」、「Klook放試推介：亡幽酒店」、「凶靈宅院」及「724禁地」，亦驚嚇程度爆燈。在鬼屋開放的13個指定日子，公園會延長開放至晚上11時。

至於10大嘩鬼匯演，打頭陣有韓國吸血鬼男團在「魔間狂野OPPA Show」曬出健碩肌肉，勁舞連場；魔間女王就會與執事在「晚安夜女王」大跳魔性舞步。此外，園內各有設多個打卡位、「Trick-or-Treat」活動等，威威與好友也換上「哈囉喂」服裝，餐廳更會提供主題美食及特飲。

「哈囉喂」期間，「全日暢玩優惠入場門票」成人428元，小童239元，若想探索鬼屋則要加購景點組合門票，高峰日280元，非高峰日238元。

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韓國猛男騷引起網民熱議，海洋公園行政總裁黃嗣輝指，推出該表演是因香港和內地均有不少年輕人熱愛韓風，相信他們會非常歡迎公園的新嘗試。他續指，「城寨詭域」鬼屋較過往任何鬼屋好，電影《九龍城寨之圍城》亦相當賣座，希望兩者能產生「互連效應」，不但吸引本地人，亦吸引內地或海外旅客到場，公園亦將邀請相關電影公司前來參觀。

被問及預計入場人次，他稱「哈囉喂」一直是海洋公園旗艦項目，是10月份重點推廣，投放了很多心思，去年更打破疫後最高入場人次紀錄，期望今年做得更好，延續好成績。他並說，去年起留意到有更多內地客參與哈囉喂，預期今年相關旅客量會有很大躍升，而菲律賓和泰國客也越來越多，形容是好跡象。

哈囉喂期間6隻熊貓未能展出，但黃嗣輝指過往活動期間有不少人會Cosplay熊貓，希望今年熊貓熱潮帶動更多人扮演。公園7月起也加強推出不同熊貓產品，包括餐飲、雪糕等，未來幾個月又會推出越來越多產品，希望市民喜歡。至於會否擔心經濟不景影響入場人次，黃嗣輝坦言市面上很多餐飲和零售都面對困難，但公園至今成績較去年有不錯上升，未來要謹慎部署，同時大膽嘗試。

海洋公園主席龐建貽則說，公園近月迎來很多開心熊貓喜事，但其他工作亦沒有停，團隊在大半年前已開始籌劃年度盛事「哈囉喂」，務求將最豐富和刺激的體驗和表演帶給大眾。他續說，6間鬼屋均很有心思和電影感，其中一間更有逼真和細緻的城寨場景，加上一系列打卡位及10大表演，相信無論大人、年輕人或小朋友都會很開心、驚嚇一番。他又稱，10月適逢國慶75周年，很開心見到政府及不同組織都推出大型活動，希望可帶來協同效應，跟海洋公園一起為市民及旅客帶來新體驗。

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記者：梁薾心

黃嗣輝 萬聖節 國慶 門票 泰國 菲律賓 海洋公園 南韓 零售 餐飲

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