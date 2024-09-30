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親子自助餐｜西貢WM酒店自助餐買一送一　3小時任食蟹主題美食+每位送大閘蟹

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

西貢WM酒店自助餐買一送一，3小時任食蟹主題美食，每位送大閘蟹。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/WM酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】西貢有「香港後花園」之稱，是一家大細的好去處。西貢WM酒店推出「蟹逅秋意自助晚餐」買一送一優惠，3小時任食多款蟹肉佳餚，每位成人更免費送大閘蟹乙隻，10月1日晚上9時於Klook開售，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜WM酒店自助晚餐買一送一

西貢WM酒店WM咖啡廳推出「蟹逅秋意自助晚餐」，精選時令鮮蟹，以多種烹調手法，打造各式蟹肉佳餚，包括創意泰式芒果蟹肉米紙卷、鮮美松葉蟹肉果凍到蟹粉流沙天使麵等等。10月至11月（星期六及日）更將隆重推出鮮美大閘蟹，每位成人送大閘蟹乙隻。

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自助餐優惠｜WM酒店自助餐優惠詳情

用餐時間：18:30 - 21:30
優惠價：$894（人均HK$447，原價HK$1,509）
開賣日期：2024年10月1日至7日
適用日期：2024年10月2日至11月30日
地址：新界西貢惠民路28號低層地下
預訂網站：【Klook網站按此】

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