癌症治療丨「中國抗癌新藥」大勝一綫免疫治療K藥　莫樹錦解構背後機制：新藥未能在香港使用

▲ 莫樹錦解構香港抗癌藥物使用的背後機制。

【抗癌藥／癌症治療／莫樹錦／免疫治療／腫瘤科】兩組大型國際會議連續舉行，先到美國再到歐洲，其中副作用就是整鬼身體時鐘令其無所適從，身體內部叫苦連天，但仍要扮作精神奕奕。

雖然辛苦，但亦慶幸有機會目睹中國土生土長的抗癌藥，開始在國際舞台上揚威。中國抗癌藥業已從無人問津走到人有我有，再向前走到人無我有的創新階段，在這些國際大會上遇上一項很值得留意的中國新藥。

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較成熟是Ivonescimab，這雙原抗體一端針對PD-L1，另一端針對VEGPRO，詳細藥理學不用多講，只說第三期比較性肺癌研究結果，頭對頭比較性研究比對國際一綫免疫治療Keytruda（俗稱K藥）竟然勝出大截，無論在PD-L1中高或極高表達的腫瘤，都有優勝之處（見註），唯一問題是研究只在中國進行，故此資料未能直接得到美國FDA接納，要在西方國家重新另做類同三期研究，若是成功才會得到歐美接納。

香港在藥物發展方面仍是「二奶」，以往慣例是需要兩個主要國家審批後，香港衞生署才會接納申請入藥，其中大多數包括美國FDA，換句說話像Ivonescimab這樣的有效新藥未能直接在香港使用。唯現在政府新加1+機制，只要一個大國（包括中國）審批有效後再加上香港本地臨床數據便可申請，但主要問題是中國藥廠會否有興趣在香港投資做臨床研究，香港地方細人口整體未算多，例如Ivonescimab的公司，早已直接跟美國上市公司合作，預備打入歐美市場，可憐香港暫時只有二奶命。

醫生定要北上爭取，改變這二奶命。

註：Zhou et al WCLC 2024

全文刊於《經濟日報》，原題為「二奶命」