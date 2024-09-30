「PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」深圳站後日揭幕 中國高球明星林希妤、殷若寧首次回中國內地參賽

由沙特高爾夫（Golf Saudi）和中國高爾夫球協會（CGA）聯合主辦的「 PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」去年首次在中國香港舉行，為大眾帶來一場精彩絕倫的高爾夫球賽。今年本賽季第四站將於2024年10月4日至6日在深圳觀瀾湖旅遊度假區隆重舉行。這是女子歐洲巡迴賽（LET）時隔7年後，首次重返中國內地的盛大賽事，現時世界排名第4殷若寧將首次亮相該系列賽，今屆巴黎奧運銅牌得主林希妤力求衛冕。此外，眾多世界頂級高球手如艾莉森．李（Alison Lee）、何沐妮（Muni He）和尹天琪（Angel Yin）皆確認參賽，星光熠熠。

世界巨星球手齊集 力爭100萬美元總獎金

由沙特高爾夫組織的「 PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」是全球最大型女子高爾夫球團體賽，每年向女子歐巡賽（LET）提供500萬美元總獎金，每年舉辦5場比賽，單站總獎金高達100萬美金，備受矚目。本賽季已在佛羅里達、首爾和倫敦舉辦過3站，第四站重返中國，來到深圳觀瀾湖旅遊度假區，屆時將有28支團隊競逐賽場，該團隊賽特別採用創新的賽制，每隊由3名職業選手和1名業餘選手組成，團隊賽賽程為期2天。同時，為期3輪的個人比桿賽也將同步進行。

年僅21歲、現時世界排名第4的殷若寧、今屆巴黎奧運銅牌得主林希妤、LPGA球星艾莉森．李（Alison Lee）、何沐妮（Muni He）和美國華裔選手尹天琪（Angel Yin）已確認參賽，陣容鼎盛，將為球迷帶來精彩角逐。

▲ 中國高球明星殷若寧將首次參加「 PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」。

中國2大高球女將爭奪冠軍寶座

殷若寧的職業生涯堪稱輝煌，她在2023 KPMG女子PGA錦標賽上獲得大滿貫頭銜，並曾在中國女子職業高爾夫球巡回賽創下連續獲勝紀錄，實力不容小覷。2024年巴黎奧運會，殷若寧為國出征，首次參加奧運會，便躋身前十。不久前在陶氏錦標賽上與泰國球手吉諾．提提庫（Jeeno Thitikul）搭檔贏得勝利，殷若寧對本場團隊賽充滿期待。「我聽到很多巡回賽選手說，沙特阿美團隊系列賽非常有趣。」殷若寧表示，「這是一個獨特的賽事，體驗了陶氏錦標賽的團隊模式後，我很高興第一次參加這個系列賽，而且能在本土球迷面前比賽，感受他們的熱情，迫不及待！」

而林希妤同樣是中國本土選手，今年勇奪巴黎奧運銅牌，更是去年中國香港站冠軍，她去年與韓國球星高真榮因天氣關係以加洞賽決勝，林希妤最終獲得勝利。如今，她希望能夠將冠軍獎杯留在中國。「去年在中國香港，雖然雨天縮短了賽程，但仍然是一段很棒的經歷。希望這次能打滿3天！作為衛冕冠軍重返這項賽事，我一定會全力以赴。看到這樣高水準的賽事在中國內地舉行，吸引了一眾高水準選手，感到非常興奮。」

▲ 中國高球明星林希妤將重返該賽事力爭衛冕。

選手在賽場上各展實力 打造難忘球賽

去年在中國香港站以並列第33名完賽的中國球手何沐妮，一直以其充滿魅力的球手形象及社交媒體達人而聞名，而她更是一位在賽場上備受矚目的職業高爾夫球手，征戰LPGA巡迴賽。

▲ 人氣球手何沐妮即將出現在「PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」上。

優秀美國華裔選手尹天琪，曾作為美國隊成員參加索爾海姆杯，遺憾惜敗歐洲隊。目前，尹天琪世界排名第33位，此前在倫敦站賽事中未能晉級。深圳站將是其本年度第2次出現在「 PIF呈獻：沙特阿美團隊系列賽」上。

目前高居世界排名第11的法國球員席琳·波蒂爾（Celine Boutier）也即將來到深圳。她曾於2017年在三亞女子公開賽上首次取得女子歐巡勝利，2019年實現LPGA首冠。

不久前代表美國隊出征索爾海姆杯（Solheim Cup）的LPGA球星艾莉森．李（Alison Lee）去年在利雅得高爾夫俱樂部表現出色，以總成績-29杆完賽，創下女子歐巡賽（LET）54洞最低桿數紀錄。她曾在沙特阿美團隊系列賽中榮獲2次冠軍，分別為2021年索托格蘭德站和2023年利雅得站，這些勝利均為其積累強大實力，今年6月，在倫敦站賽事中取得並列第3名戰績後，艾莉森．李狀態平穩回升，此次將與殷若寧、林希妤一同向冠軍發起衝擊。

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（特刊）