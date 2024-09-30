盛事活動｜七人欖球賽明年3月移師啟德體育園　設逾230間零售店及亞洲最長酒吧

▲ 一直在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽，將在明年3月移師啟德體育園舉行（資料圖片）

中國香港欖球總會（欖總）今日宣布，「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」將於2025年3月28至30日，移師至啟德體育園，擁有5萬個座位的啟德主場館舉行。

欖總表示，過去30多年，「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」一直在香港大球場舉行。欖總主席蒲敬思（Chris Brooke）表示，過去5年多，一直與世界欖球理事會（World Rugby）、啟德體育園及香港特區政府的相關代表緊密合作，為場地的遷移作準備，有信心在啟德體育園的開幕期間，在新場館舉辦一場符合標準的國際級體育盛事。

啟德體育園項目總監莊澤基（John Sharkey），聯同欖總主席蒲敬思和欖總新任行政總裁華哲思（James Farndon），今日一同宣布相關安排。

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蒲敬思指，期待在全新的啟德主場館內創造更多香港七欖的新傳統，不僅是本賽季不能錯過的七人欖球賽，也是本地社區和海外遊客在全新的場館內參與大型國際級體育盛事的機會之一，將陸續公布更多令人期待的賽事資訊。

欖總表示，啟德體育園無論場館設施和配套，均符合世界級體育盛事的要求，而七欖著名景點「南看台」移師啟德主場館後亦會全面升級。大型活動平台配合玻璃幕牆，將主場館和維多利亞港美景連接起來，勢令七欖球賽的熱烈氣氛升溫。

啟德主場館亦是全球少有依據欖球運動需要而設計的場館，館内設有超過20個更衣室配合七欖多支球隊、球證及工作人員等的需要。除了專屬的更衣室外，亦有球員專用的用餐區和休息區，有助吸引更多世界級球隊到香港作賽。而啟德主場館配備具隔音功能的開合式上蓋，能讓主場館內的活動不受天氣影響，每個座位均設有獨立空調系統，全面提升觀眾享受賽事的體驗。

至於啟德體育園的娛樂區也將為七欖球迷提供一個「賽後派對」的新環境，園內設有230多間零售店，當中包括70多間各具特色的多國美食。園內還提供多種餐飲選擇，包括8間在美食海灣的多元化概念餐廳，供市民和遊客在室內或露天用膳。

啟德主場館內亦設有34個餐飲設施，其中一個更是全亞洲最長的酒吧。而場館內亦提供流動餐飲攤位，可按活動規模及需要彈性安排，滿足觀眾的餐飲需要。而體育園步行10至15分鐘可到達啟德港鐵站和宋皇臺港鐵站，附近亦設有多條巴士路線。

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啟德體育園項目總監莊澤基表示，香港國際七人欖球賽是世界頂尖賽事之一，吸引世界各地優秀的球隊及選手參與。他指，啟德體育園作為香港的主場，能舉辦這項全球矚目的體育盛事，感到榮幸和興奮。這項體育盛會不單推動本地欖球運動的發展，更向全球展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，提升香港作為盛事之都的地位。

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」門票即將公開發售，球迷可到 hksevens.com 瀏覽賽事相關資料。而每年均有數千名海外遊客到港觀看香港國際七人欖球賽，賽事聯合冠名贊助商國泰航空將於10月8日推出前往香港觀賽的特別旅遊套票。套票包含機票、住宿和賽事門票。

全球球迷可透過rugbypass.tv或當地官方廣播頻道觀看「滙豐世界七人欖球系列賽」的賽事直播

「滙豐世界七人欖球系列賽2025」餘下的賽程（包括總決賽）的詳情將由世界欖球理事會容後公布。有關賽季的首五站賽程和資訊可瀏覽svns.com/en/news/950565/stars-of-rugby-sevens-set-to-return-as-hsbc-svns-2025-events-confirmed

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