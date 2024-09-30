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大學收生｜理大明年推「跨學科組合學士課程」　首年探索各學院課程再定主修科

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「理大資訊日」將於10月12日舉行，為學生及有意進修人士提供最新升學資訊。（資料圖片）

理工大學自2022/23學年起改變收生方法，大部分課程改為「學系為本」組合課程，成全港首間大學大規模採取「大類收生」模式。

理大最新宣布，將於下學年推出7個「組合學士課程」，其中修讀「跨學科組合學士課程」學生，更可在首年不限學院地探索不同課程，其後才決定主修科目，以提高選科彈性；另擬推涉及近年新興的「低空經濟」碩士課程。

理大2025/26學年推7個組合學士課程

「理大資訊日（本科及修課式研究生課程）」將於10月12日（周六）上午10時至下午5時舉行，為學生及有意進修人士提供最新升學資訊，登記詳情可查閱校網

理大今日（30日）宣布，為培育推動社會創新及具備多元實力的專才，將於2025/26學年起採用更靈活的本科招生策略，為學生提供更具彈性的專業選擇，同時開辦多個涵蓋不同新興領域的修課式研究生課程，應對社會人才需求。

校方表示，在2025/26學年起，學生可報讀新推出的7個「組合學士課程」。其中修讀「跨學科組合學士課程」的學生，可在入讀首年探索不同學院提供的課程，其後再決定主修科目，以增加學習自主及彈性。根據大學聯招（JUPAS）網頁，此課程暫擬2025/26學年提供30個學額，同時供聯招及非聯招生報讀，學額數目仍有待政府審批。

「跨學科組合學士課程」　擬設30學額

其餘6個課程包括「工商管理組合學士課程」、「建設及環境組合學士課程」、「計算機及數學科學組合學士課程」、「工程學科組合學士課程」、「人文學科組合學士課程」及「理學組合學士課程」。

除了修讀醫療及社會科學院課程，及跨學科組合學士課程的學生，在入學首年均會修讀所在學院的「1年級共同課程」（Common Year 1 Curriculum）學習基礎知識，其後可根據意願及1年級學業綜合評估，在完成首年學習後於同一學院內靈活選讀主修課程。已直接入讀理大個別學系或課程的學生，亦可以此方式轉換至同一學院內其他主修課程。

明年擬增8個碩士課程　包括「低空經濟理學碩士」

此外，理大建設及環境學院擬於下學年開辦「建築學（榮譽）理學士課程」；明年1月成立的計算機及數學科學學院亦會開辦「數據科學及人工智能（榮譽）理學士組合課程（數據科學及分析 / 金融科技及人工智能）」，以應對社會人力需求。另有多個原有本科課程亦將改組。

理大亦宣布在2025/26學年起，向所有獲學術類別入學獎學金的得獎本科生，額外提供3萬元海外交流資助，以參與境外校企協作教育、非本地服務學習科目、交流及實地考察等學習活動。校方期望到2027/28學年，所有本科生能獲最少1次參與非本地學習的機會。

另外，理大亦計劃在下學年開辦逾100個修課式研究生課程，包括8個全新碩士課程，包括「低空經濟理學碩士」、「視覺科學與創新理學碩士」及「國際管理與領導力理學碩士」等，連同以上3個課程，部分課程仍待批核。

「理大資訊日」將於10月12日舉行，為學生及有意進修人士提供最新升學資訊。（理大提供）

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