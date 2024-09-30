舉報│海關全新舉報熱線「182 80 80」　10．1正式啓用

香港海關明日（10月1日）推出全新24小時舉報熱線 182 80 80，方便市民舉報罪案。新舉報熱線（182 80 80）的號碼組合簡單易記，而現時的舉報熱線將繼續有效，直至另行通告。



海關指市民可透過全新熱線，舉報各種海關負責執法的罪行，包括走私、製造、販賣或管有毒品、侵權貨品、未完稅香煙、烈酒或電油等、洗黑錢、虛假商品說明的貨品或服務、不良銷售手法、不符安全標準的消費品、玩具及兒童產品、「呃秤」、無牌經營貨幣兌換或匯款，及在沒有所需註冊的情況下而進行總額為十二萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易等。





此外，海關亦製作了一系列有關不良營商手法的宣傳短片，於內地國慶黃金周訪客高峰期在各個社交媒體平台發放，提醒旅客在購物時須保持警覺，避免墮入不良營商的消費陷阱，遇有相關情況，可以立即致電海關舉報熱線。

除舉報熱線外，市民亦可繼續透過其他途徑舉報罪案，包括電郵（crimereport@customs.gov.hk）、網上舉報罪案表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）、罪案舉報郵柬、傳真或郵寄，詳情請參閱香港海關網頁（www.customs.gov.hk）。舉報的資料，一概保密。



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