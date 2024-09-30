渣馬｜機場三跑10公里賽公眾報名超額近2倍　首輪抽籤結果10.1揭盅

▲ 「機場•渣馬：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行。（活動宣傳海報）

「機場•渣馬：三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，公眾抽籤已於上周五（27日）截止報名。大會今日（30日）公布，各項賽事組別包括十公里輪椅賽名額都爆滿，超額近兩倍。

第一輪抽籤結果將於明日（10月1日）上午10時起公布。中籤跑手將獲發電郵通知，本地跑手同時可獲手機短訊通知，申請者亦可登入大會網頁查看抽籤結果。

成功中籤者須於周四（10月3日）晚上7時正付款期限屆滿前完成網上付款程序，以確認其參賽資格。

是次活動由中國香港田徑總會主辦。田總主席關祺表示，很開心見到來自本地、內地，以至海外地區的跑手對今次於機場舉行的渣馬特別紀念版賽事反應踴躍，當中有機場員工參賽,亦月曾參加「渣打’98新機場馬拉松」、即1998年於當時新落成赤鱲角香港國際機場舉行賽事的跑手。

他形容是次盛事將連結不同界別的跑手，於香港國際機場中跑道重新投入運作前，在跑道上進行競賽，共同見證機場三跑道系統的重要里程碑，同步印證非凡創舉。

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