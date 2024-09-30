國慶｜盧寵茂政總辦電影觀賞會　睇《我不是藥神》迎接國慶　

▲ (醫務衛生局FB)

醫務衞生局今日舉辦《我不是藥神》電影觀賞及分享會，從這部經典的中國電影回顧近年來國家醫藥改革工作，學習貫徹二十屆三中全會精神，探討國家深化醫藥衛生體制改革帶來的啟發，致力為市民帶來切實的獲得感、幸福感。

局方表示，《我不是藥神》是一部2018年上映的醫療題材中國電影，改編自真實事件，講述一名保健品商販因偶然機會接觸到一群亟待救命藥物的白血病患者，決定冒險走私仿制抗癌藥物，以低廉價格供應給病友的故事。

電影上映後引起不少觀眾共鳴，國家有關部門隨即加快落實抗癌藥降價保供等相關措施，積極回應群眾進口「救命藥」買不起、拖不起、買不到等訴求，對進口抗癌藥實施零關稅、採取政府集中採購、將進口創新藥及時納入醫保等措施，多措並舉令藥物大幅降價，盡最大力量救治患者並減輕患者家庭負擔。

局方提到，醫務衞生局會深入學習貫徹二十屆三中全會精神，以創新思維帶來突破和轉變，為市民謀幸福，共建「健康香港」，融入國家「健康中國」 。

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