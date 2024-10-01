海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

▲ 記者實測2024海洋公園哈囉喂6大鬼屋，高度還原九龍城寨及見證鬼新娘出嫁。

【萬聖節/海洋公園哈囉喂2024/海洋公園哈囉喂全園祭/九龍城寨】每年萬聖節，海洋公園哈囉喂都吸引不少喜歡挑戰膽量港人前來，今年也不例外。由即日起至11月3日海洋公園舉行哈囉喂全園祭，以九龍城寨為主題的6大不同鬼屋，會於10月11日起13個指定日子開放，讓大家體驗80年代的港式恐怖。小朋友同樣可以感受萬聖節的氣氛，今年設有「全民Trick-or-Treat」，只要完成遊戲，便可取得糖果。想知今年哈囉喂好玩程度有多高？記者親身試玩為大家評分！

海洋公園哈囉喂2024｜海洋公園哈囉喂以城寨作主題 打造6大鬼屋

海洋公園哈囉喂全園祭2024由即日起至11月3日舉行，當中6大鬼屋將於10月11日起在指定日期打開鬼門，讓大家感受恐怖體驗。今年海洋公園以城寨作主題，設6大鬼屋，包括位於海濱樂園的「城寨詭域」、「囚．逃」、「冥府婚宴」，以及位於高峰樂園的「亡幽酒店」、「凶靈宅院」以及「724禁地」，以港式恐怖帶來驚嚇體驗。另外，一眾嘩鬼也會出現在園內各處，同時也有合家歡活動「全民 Trick-or-Treat」，以及一系列精彩節目。

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海洋公園哈囉喂2024｜6大鬼屋試玩評分

鬼屋1. 城寨詭域

今年哈囉喂以九龍城寨作主題，鬼屋「城寨詭域」將舊城寨的面貌重現，參加者需在不見天日的横街窄巷中穿梭，不同的角落也會有潛藏的惡鬼。鬼屋內不少場景還原度非常高，鐵皮屋、小食檔及賭檔等，甚至會有飛機飛過，讓人置身於城塞內，大家也可以仔細欣賞。由於記者只能參觀部分鬼屋，體驗的驚嚇位不算多，不過場內佈置逼真，加上不少狹窄小巷，令恐怖感加倍。

驚嚇度：★★★★☆

好玩度：★★★☆☆

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鬼屋2. 囚．逃

位於城寨旁的監獄「囚．逃」，進入後要先帶著號碼牌拍下犯人照，再走進監倉，途中不時會有犯人和喪屍出現。參加者要逃出監獄之餘，也要逃開獄警，是加入了密室逃脫元素的鬼屋。「囚．逃」內，參加者不但需要走過每個恐佈場景，更需要彎身穿過通道。

驚嚇度：★★★☆☆

好玩度：★★★★☆

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鬼屋3. 冥府婚宴

冥婚是常見的恐怖題材，冥府婚宴正是為大地主的子女招親，參加者會以男左女右的方式進入鬼屋，姐妹們會到傳統的新娘房，而兄弟則會到單身派對盡興。鬼屋內中式婚禮的喜慶佈置，在紅色燈光下，增添恐佈氛圍，也會有高掛的骷髏骨，逼真的設計，使鬼屋靈異非常。

驚嚇度：★★★★☆

好玩度：★★★☆☆

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鬼屋4. 亡幽酒店

鬼屋亡幽酒店正舉行一場盛大的舞會，參加者進入後，要拿好房卡，尋找自己的房間，當中還會有乘坐升降機的場景。鬼屋內會有一扮成小丑的殺手追殺參加者，要擺脫小丑的追殺之餘，嘩鬼也會在不同角落出現，而且聲效和燈光設計增加不少恐怖氛圍，即使沒有嘩鬼出現，也會被聲效嚇倒，非常刺激！

驚嚇度：★★★★★

好玩度：★★★☆☆

鬼屋5. 凶靈宅院

加入了日本元素的凶靈宅院，參加者要進行潔淨儀式，手持白蠟燭進入，宅院內有不少和式紙門，以及逼真的殘肢和頭顱，驚嚇度爆燈。宅院不算太陰暗，但驚嚇位非常多，適合挑戰膽量的大家！

驚嚇度：★★★★☆

好玩度：★★★☆☆

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鬼屋6. 724禁地

724禁地曾是一間製肉工廠，大家要戴上頭燈，獨自走進消毒房間後，才可以與其他參加者一同前進，在暗黑的房間內會聽到電踞聲和女子尖叫聲，恐怖不斷。

記者認為724禁地是必玩鬼屋之一，鬼屋內有不少懸掛的道具阻擋去路，如電線和生肉，增加觸感上的恐怖，且道具非常逼真，如放置殘肢的瓶子、鮮血淋漓的生肉，非常推薦膽大的大家體驗！

驚嚇度：★★★★★

好玩度：★★★★☆

海洋公園哈囉喂2024｜小朋友玩遊戲拎糖果 多個打卡位必睇燈光表演

除了恐怖鬼屋外，也有適合一家大小參加的合家歡活動「全民Trick-or-Treat」，小朋友只要完成互動遊戲，便可以贏取購物禮券及糖果，另外找出園內各處隱藏的南瓜怪，到盞鬼扑扑鬼便可收集糖果。另外，換上哈囉喂服裝的威威和朋友，會於「海洋公園晴星大決鬥」與大家跳舞合唱及拍照。

另外，園內還有多個打卡位，包括在城寨詭域旁的「城寨大戲棚」，山上的奇幻燈光表演「詭魅光影大道」，在大道旁也設有多個打卡位，以及南瓜燈光，而一眾哈囉喂嘩鬼也會突襲出現，隨時嚇大家一跳。

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此外，十大嘩鬼匯演更有一系列精彩表演，如「魔間狂野 OPPA Show」、「神功查篤撐」、「戲棚雜技會師」等，每晚指定時間會上演「異靈異肆．鬼新娘出嚟」，一同見證鬼新娘出嫁！

海洋公園哈囉喂2024｜哈囉喂主題美食精品

哈囉喂也推出一系列主題美食和特飲，當中最特別的是煲仔飯賣相的西米芒果布甸，冥府「囍」禮盒內的怪異甜品和美食，包括斷指曲奇、金手鐲朱古力等，食得之餘也可以打卡。臨走記得去商店睇埋精品，連熊貓公仔都換上哈囉喂造型！

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海洋公園哈囉喂全園祭2024詳情

「日間體驗」

日期：即日起至11月3日（公園休園日除外）

時間：上午10時至下午7時

「日連夜驚嚇體驗」

日期：10月11至13日、18至20日、25至27日、31日；11月1至3日

時間：上午10時至下午11時（6大驚嚇體驗於下午5時至下午11時開放）

票價：

1.全日暢玩優惠入場門票：

成人$428

小童$239

2.哈囉喂景點組合門票

「圍城三館：城寨．酒店・凶宅」：城寨詭域、亡幽酒店、凶靈宅院

「厲鬼三煞：冥婚・監獄・禁地」：冥府婚宴、囚．逃、724禁地

成人或小童票價：

高峰期：$280

非高峰期：$238

海洋公園全年會籍

高峰期：$252

非高峰期：$214

（高峰期：10月18-20、25-27及31日）

（非高峰期：10月11-13及11月1-3日）



3.哈囉喂海洋快證

成人或小童（標準版）：$380

*自選7項指定遊樂場設施和景點特快通行服務



成人或小童（進階版）：$620

*全部項目之特快通行服務

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