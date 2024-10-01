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十一國慶｜李家超：揚帆但信風　寄語香港乘國家東風共繁榮

社會

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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行政長官李家超在國慶75周年酒會致辭。(梁偉榮攝)

行政長官李家超在國慶75周年酒會致辭時，引用唐代僧人尚顏的《送朴山人歸新羅》的兩句詩：「浩渺行無極，揚帆但信風」，寄語香港要乘著三中全會的東風，推進改革，與國家同進步、共繁榮。

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唐詩《送樸山人歸新羅》的詩句，國家主席習近平曾兩次引用，一是2013年10月7日在巴厘島，出席亞太經合組織工商領導人峰會時，二是於慶祝中華人民共和國成立65周年招待會上的講話。

李家超今早致辭時表示，香港會繼續強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓金字招牌更加閃亮。在國家發展的道路上，香港一直是參與者、貢獻者和受益者，香港的發展離不開國家，國家永遠是香港最堅強的後盾，國家發展一日千里，香港會繼續發揮一國兩制下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，把握機遇，全力拼經濟、謀發展，惠民生、添幸福。

他又指出，香港近期在全球金融指數報告中，金融中心地位排名升至全球第三、亞太第一，證明政府政策措施方向正確，搶企業、搶人才做到成績，獲得認同。

他認為，特區要進一步深化改革，發展經濟、改善民生、團結各界，共同推動香港由治及興。他說政府的目標是讓市民有更好的生活，又強調會繼續以維護國家主權、安全、發展利益為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心，與一國兩制方針相適應的主流價值觀。

他又提及，世界百年未有的大變局正加速演進，香港處於關鍵經濟轉型期，在前進路上機遇大於挑戰，必須因地制宜，不斷改革、識變求變、破瓶頸、補短板、除障礙，固本培元，鞏固及提升香港優勢，積極開拓新發展領域，充分把握機遇，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。

今日是中華人民共和國成立75周年，灣仔金紫荊廣場早上舉行升旗儀式。出席的嘉賓包括行政長官李家超伉儷、港府高層、行政會議成員、中聯辦主鄭雁雄；3位前特首梁振英、曾蔭權、林鄭月娥等。

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