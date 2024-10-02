六合彩國慶金多寶｜頭獎一注獨中可贏7,500萬 即對號碼頭獎有無你份
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【六合彩 / 國慶金多寶 /六合彩攻略／金多寶／幸運號碼 / 投注站／攪珠結果】馬會將分別於10月2日及8日推出六合彩國慶金多寶，若以10元一注獨中，頭獎估計可獲7,500萬元彩金。
首輪國慶六合彩金多寶今晚（2日）攪珠，結果為8、15、21、32、43、47，特別號碼為41。
六合彩攻略丨國慶金多寶一注獨中料可獲7500萬 一文盡睇熱門號碼+幸運投注站
六合彩國慶金多寶｜10月份最旺號碼
馬會統計過去近10年在10月份的攪珠，當中9號攪出次數最多，達24次。至於8、34是第二多，都是被攪出23次。
六合彩國慶金多寶｜幸運投注站
馬會以1994年至今年4月4日為止，投注站中六合彩頭獎次數作統計，得出10大「幸運投注站」，分別為：
10.大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
9.上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
8.大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 35
7.九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
6.觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數: 37
5.上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
4.尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
3.荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
2.屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
1.中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47
雖然中環士丹利街投注站是近10年累計中六合彩頭獎最多的投注站，但自2019年起，中頭獎的幸運兒也不是在該投注站購彩票，反而以上10個投注站當中以大埔廣場最旺，近3年都有幸運兒在該站購購票。
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