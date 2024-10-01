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東張西望丨港婦濟州汗蒸幕影相惹禍滯留　當地律師講解劉太未能離境原因

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發布時間： 4 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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《東張西望》派主持梁菁琳赴濟州島採訪因在汗蒸幕影相惹禍的劉太。

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】TVB《東張西望》在日前報道港婦劉太（化名）於今年7月與朋友隨旅行團到韓國濟州旅遊，但劉太到汗蒸幕卻影相打卡，懷疑拍到多名女子裸體，結果當場被捕並禁止離境，惹上官非的她滯留濟州到今，回港無期。

事件經報道後引熱烈討論，至於劉太出事後，旅行社幫忙安排「最便宜」及近唐人街的酒店安頓，《東張西望》派出主持「東張女神」梁菁琳赴濟州島採訪劉太，進一步夠了解事件，並代劉生攜帶藥物給太太。

有開訪問在前晚（9月29日）《東張西望》播出，期間感無助的劉太多次痛哭稱：「心很不舒服，沒錢交罰款…不知何時上法庭，晚晚都睡不好，頭又痛，全身也不適。」。而《東張西望》攝製隊請剛過生日的劉太吃大餐，可是飯後劉太心情激動，突然坐在路邊痛哭。

東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我

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東張西望丨澡堂有張貼中文告示

在昨晚（9月30日），《東張西望》繼續相關報道，劉太指期間有3位事主要求和解金合共3000萬韓圜，後來討價還價至1500萬韓圜，即大約港幣近9萬元，而付款後也仍要待檢察院跟進及等候上庭。而劉太表示因為擔心受騙，所以最終不願交此筆和解金。

而梁菁琳到涉事汗蒸幕場現場視察，發現澡堂內確實有張貼用中文寫告示提醒不可拍攝。

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東張西望丨韓國律師解釋事件

此外，《東張西望》攝製組向當地律師Seongwoo Jo評論事件。

他表示首先要確定究竟檢察官有沒有對涉嫌犯事的人進行起訴，檢察官會因為案情去判斷需不需要向出入境管理事務所申請禁止出境。

律師又估計，宣告一審判決結果之前，劉太依然會被禁止離境。另外，即使有跟受害者進行賠償協議，亦不會推快審判程序。而就這事件，如果認罪的話，法例規定的最高刑罰是7年以下有期徒刑及5000萬以下韓元罰款，並一般會判緩刑執行。

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