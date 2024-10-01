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十一國慶｜疑太陽風暴干擾致無人機表演取消　梁榮武：按理本港緯度低不會受影響

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發布時間： 4 小時前

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前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武。(湯致遠攝)

「新生代千人合唱賀國慶」昨晚（30日）在西九文化區舉行，原定有2,099架無人機表演因嚴重干擾，令無人機無法準確定位而取消，改為播放綵排片段；經調查後相信與氣象因素有關，非人為干擾。

無人機總會解釋，無人機系統受嚴重干擾，與太陽風暴有關；另有消息指在表演前20分鐘，突然出現影響無人機定位系統的「電離層」，華南廣泛地區受影響，當時無人機位置的誤差嚴重受影響，為安全起見，只能取消表演。

政府周二（10月1日）凌晨發稿，向公眾致歉，指各相關單位已即時盡全力嘗試修復，但由於故障無法修補，表演最終需要取消。

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開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今日（1日）在電台上表示，當太陽會產生太陽風暴，高能量粒子會射向地球，與地球電離層產生反應，電磁場受劇烈改變，會影響地球上的精密儀器，一般理位置愈北，受影響愈大，對香港受影響感奇怪，但估計主辦單位是基於風險管理決定取消，以防無人機「亂咁飛」。

梁榮武稱，太陽內部活動非常猛烈，間中發生太陽風暴，會有耀斑爆發，當中高能量粒子有機會射向地球，他指美國近期發出太陽風暴警告，有強勁的X光爆發，向四方八面噴射。

梁榮武指，當高能量粒子進入地球的電離層，太陽風暴與電離層產生作用，影響地球的磁場，會引起電磁場劇烈改變，高敏感精密儀器容易受影響損壞，例如人造衞星；歷史上曾發生因強勁太陽風暴輸電網受破壞，而發生大規模停電，隨著科技進步上述情況近乎絕跡，但人造衞星、地面精密的電子儀器仍會受影響。

梁說，太陽風暴一般只對南北極造成影響，地理位置愈北，受影響機會愈大，但香港北緯22度、「相當南嘅地方」同受影響感奇怪，如果香港都受到影響，「咁呢個太陽風暴喺相當強嘅太陽風暴」，按常理來說，深圳緯度較本港北，如香港受影響，深圳都會受影響，估計大會是基於風險管理而取消表演，「訊號受干擾，太陽風暴射下來有很多不同類型的電磁波，有機會造成嘈音和干擾，令我們無辦法可以很準確控制無人機，亂咁飛就會出事。」

他指出，太陽風暴周期長達11年，今年和明年是周期的高峰，因此全球多地年初出現極光，「平時無出現極光的地方都出現」，正是地球受太陽風暴影響所致。他提到，由太陽爆發風暴達香港只是一日時間，不像颱風可以提早數日預測。

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