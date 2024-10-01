十一國慶｜西九龍高鐵站抵港大堂現人潮　內地客稱酒店房價貴兩日花近兩萬元

▲ 西九龍高鐵站，大批內地旅客抵港。（陳靜儀攝）

今日是國慶日，記者中午時分到達西九龍高鐵站，發現抵港的內地旅客佔大多數，他們都手持行李，部分人到八達通售票處購買八達通。不少遊客選擇乘坐鐵路，而的士站排隊的人數不多，秩序良好。可能由於本港市民只有一天公眾假期，所以離境的市民不多，候車大堂空空如也。

來自佛山一家五口的鄔太表示，他們打算留港3天，最主要是讓小朋友感受本港的國慶氣氛，會選擇乘搭不同的交通工具，讓小朋友體驗一下，亦打算遊覽中環的摩天輪，今晚會到尖沙咀欣賞國慶煙花，她表示來港的數天並不會主力購物，又埋怨本港的酒店房間價格昂貴，他們在尖沙咀酒店租了兩間房間，2日的房間價格差不多要兩萬元。

來自廣州的木先生表示，他去年國慶日都曾經來港，今次感覺人流並不多，剛才高鐵的坐位也不滿，由於景點及國慶煙花以往都觀賞過，加上香港的酒店房間價格比內地貴很多，所以今次只是來港短暫停留，稍後會與家人到日本福岡旅行渡過黃金週。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

尖沙咀廣東道方面，記者下午到達，發現名店一帶發現人流總算暢旺，但大部分老牌名店門外都沒有內地遊客排隊，相反店員不時在門外拉客。在廣東道開設報紙檔逾30年的老闆娘表示，今日假期是人多了，但旺丁不旺財，生意不多，普遍顧客都只是購買飲品，應該是給便利店搶了很多生意。

星光行商場內一間自製手袋的DIY店，負責人張先生表示，今日黃金週首天，人流明顯多了，開店首3小時已有逾10單生意，對生意額充滿信心。而來自潮汕的張先生表示，國慶的節日氣氛很濃，與女友到尖沙咀一帶感受氣氛，沒有特定行程，「行到邊、食到邊啦」，今晚還打算觀賞維港煙花，希望能盡興啦！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】