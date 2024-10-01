正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量

▲ 陳敏兒和曾智華侃侃而談五道人生，不止生命教育，放諸其他生活範疇也合用。（周美好攝）

人生五道彩虹是指道謝、道愛、道歉、道諒及道別。說話就叫做道：道謝就是多謝你；道愛即是我愛你；道歉便是對不起；道諒表示原諒你；道別是指再見、說拜拜。

藝人陳敏兒與專欄作家曾智華為基督為本基金（安撫晚晴人士的慈善團體）拍了5集短片講述人生中的五道，陳敏兒更分享了一些丈夫廖啟智（智叔）病榻時的點滴，充份體現了五道的力量。

▲ 兩人皆指，真心說話是道謝的關鍵。（相片：基督為本基金）

陳敏兒現在是生命教練、善别輔導員及生死教育導師等多重身份，她說五道其實是一種做人處世的心態，能夠解開人的心結，在生死教育裏面舉足輕重的五句說話。事實上，也可將五道擴闊一點來看，這五句說話背後的精神和態度，能令人活得快樂，就不囿於生死教育裏。

道謝 肯定人生成績表

陳敏兒說，給人讚好是道謝的表現，給予對方一個肯定。智叔3年前去世，臨終前那段日子她陪伴在側，為她帶來很多的感悟，其一是一個人臨死之前回望前塵，如果得到別人肯定的話，能解開心結，減少遺憾，走得安心。

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那時候患胃癌的智叔在病榻中，醫生告訴他們時日無多，當時新冠疫情肆虐，朋友不能到醫院望他，智叔的狀態亦很差，他也不想見人。作為妻子的陳敏兒在想，當丈夫走後，朋友連一句道別的話也沒有機會對他說，會很遺憾的。她想到一個辦法，發手機信息給智叔的好友及合作過的同事，說了一個善意的謊言，指智叔快生日，請他們錄一段說話，回憶與智叔相處的一件難忘事。

留住美好難忘回憶

有人說最難忘與智叔在北京看火箭升空、有人感謝智叔出手幫忙、有人指智叔十分搞笑幽默……盡是些他助人、讚賞之言，陳敏兒足足把眾人說話剪了一個多小時的片段，每天分段讓智叔看，讓他看到人生裏有哪些美好回憶，也是一種祝福。

「我其實好欣賞自己，如果直言說智叔已到生命盡頭，每人留言一定是對着電話裏哭的，我就用了這個假借生日的方法，讓大家重溫點滴。」

在傳媒圈打滾了幾十年的曾智華，初入行是在TVB做歡樂今宵助導，由吳慧萍聘用他的。「我在人前人後都感謝她，如果不是想跟她學習，我不會進TVB，我一直視她為師父，非常感謝她，現在也不時相約聚會，談天說地。」

▲ 兩人皆指，真心說話是道謝的關鍵。（相片：基督為本基金）

善用語言和行動 道愛

華人社會不習慣道愛，其實道愛不一定要說「我愛你」。Gary Chapman有本著作《愛的五種語言》，其中一個表達愛的方式叫做「肯定的言語」，其實和道謝有些相近，是對人的一個肯定，讓對方收到那份愛的感覺。

第二個道愛的方式是送禮物，在旁觀察對方平時喜歡甚麼、偏好甚麼。當對方收到禮物時，會深深感受到被人真心放在心裏的那種喜悅。去年陳敏兒在學畫畫，生日時兩個兒子不約而同各自送了很多畫筆給她，收到時赫然發現，原來兒子們有留意媽媽現在喜歡甚麼，令她滿心喜悅。

▲ 陳敏兒和曾智華侃侃而談五道人生，不止生命教育，放諸其他生活範疇也合用。（周美好攝）

按摩紓解智叔失眠

第三是行動，接送、煮兩道好菜，身體的接觸如摸頭捏臉、擁抱、搭肩膀，都是愛的表達。陳敏兒憶述，智叔在病房的時候，經常失眠。「怎可想像一個人在一個星期也睡不着？醫生為他處方安眠藥也未能入寐。」

陳敏兒很心痛，後得一個朋友教她一套德國的按摩方法，專門為躺在病房的病人，她臨時臨急學了一個小時，再返醫院為智叔按摩，按了不夠3分鐘，他即呼呼入睡，聽到那鼻鼾聲，陳敏兒心裏安慰到不得了。後來她知道按摩讓人分泌褪黑激素、多巴胺、催產素，使人安然入睡。她說，觸摸表達愛意比言語有效，我愛你說不出口，就按摩，讓對方感受到你的愛意。

▲ 兩人拍攝時一take過，十分專業。（相片：基督為本基金）

曾智華則說，其實愛不一定要用口說，其中一個方式是觸摸，他住的大廈有不少長者，子女搬走了，老友記平日由外傭照顧。

幾年前曾智華退休了，早上見一些婆婆另一半去世十分孤獨，他捉住她們的手或摸一下臉，祝她們身體健康，之後有幾個婆婆每日早上定時九點半等待曾智華出現，等待這小小的溫馨關懷。「這只是舉手之勞，微不足道，對方卻如此期待，對我來說是一個很大的恩惠。」

誠懇地道歉

很多人難把道歉宣之於口，陳敏兒說在五道中道歉確是最難。她把道歉比喻像行山，行着行着有沙石不經意走進鞋子裏，坐下來脫鞋沙石抖出來，就頓感舒暢。

「我們得罪了、虧欠了別人，其實是心知肚明，但可能由來文化覺得認錯等於是衰仔，於是死撑下去，習慣了有錯不要認。其實道歉並不是自認無能，是承認和負起自己的責任，說了反而令自己舒坦。」

道歉時要夠真誠，但謹記道歉後不要期望對方一定會原諒。「道歉只是為了我做得不理想的部分負起責任，不強迫他人接受，釋出善意，對方接受與否，要完全尊重。」

曾智華認同，道歉令自己放下心結，令自己感到舒暢，坦認自己做錯事，可以重新上路，道歉是一個成熟的人的態度。

▲ 陳敏兒為基督為本基金生命教育公開講座作分享。（相片：基督為本基金）

道諒 對自己有益

陳敏兒覺得原諒這部分很重要。對方做了錯事，有負於你，當你選擇原諒對方，不是在便宜對方，而是對自己有益。「因為當你遷怒於某個人，記住對方的壞事，產生怨恨，身體裏會累積很多毒素；選擇原諒放下，毒素不會在自己身上運行，也須知道，人總會有軟弱、有限制的時候，如果對方有負於你，看到人性裏一份軟弱，選擇原諒，對身心靈都有裨益，絕對是對自己好。」

陳敏兒說自己有一些慢性病，去看氣功師，對方說她心內有怨氣。氣功師說人家做錯事，你生氣到自己有病，是不是笨呢？這句話她一直銘記心中，對人生氣同時在懲罰自己。

曾智華說原諒別人，由小事開始，做一個很成功原諒他人的人，心裏的鬱結自然消散。

▲ 陳敏兒與丈夫廖啟智結褵數十年，在智叔人生最後一段路，和他好好善別。（經濟日報資料庫）

道別 好好說再見

人生總會有一別，中國人重視臨走時要送終，陪伴他走最後一程，好好說再見，如果這部分處理得不好，無論在生的人或逝者，可能都會有遺憾。陳敏兒說：「最慘是我們很多時候無法接受死亡，明明醫生已說不行了，大家又要裝作沒事，給病人承受重擔。」

病人家屬要接受現實，不如在有限的日子，在他身邊多說些安慰說話，如「你放心吧，仔女我會好好照顧他們，也好好照顧自己」，「你辛苦了這樣久，應該是時候好好休息」等，安慰能減輕心理壓力，讓對方釋懷。對自己也是一個肯定，願意展開人生新的一頁。

在智叔臨終前，陳敏兒已問他在喪禮上選哪張相做遺照、播放哪一首歌，為他完成人生最後一件事，也是一個好好的道別，在生的人會有一種平靜安慰的感覺。

生命到了盡頭要道別，分手和移民也須道別，好好說再見好來好去也是重要的，開展人生新一章。

▲ 基督為本基金到老人院舍及中心為長者拍全家福相集。（相片：基督為本基金）

基督為本基金

專為成年晚晴人士圓願且全港唯一免收費組織，致力推動社會加深對生命教育的認識。過去5年，基金已為150多位晚晴人士圓願。

陳敏兒曾智華對談五道人生網上短片

