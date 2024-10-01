高官帶頭響應國慶優惠　即睇司局長心水推介

▲ 卓永興（右）今日到灣仔鵝頸街市熟食中心，以七五折價錢外賣燒味。(政府新聞處圖片)

十一國慶本港有連串優惠，涵蓋食、買、玩等，高官紛紛帶頭響應，早上出席升旗儀式和酒會後的就分頭行動，支持本港消費，究竟一眾高官有何好推薦？

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卓永興灣仔又食又買

最多人選擇的是：食。其中，政務司副司長卓永興選擇就近到灣仔消費，先到交加街的露天市集選購內地土特產、衣物、零食，之後到一家茶室，品嘗美食如蝦多士、熱狗、雪糕涼粉等，享用全日全單75折優惠，最後再到鵝頸街市熟食中心，以七五折價錢，買了多種燒味和咖哩羊腩。

幫襯茶餐廳的民青局局長麥美娟、醫務衞生局局長盧寵茂；房屋局局長何永賢一行則選擇上山頂幫襯茶餐廳。創新科技及工業局局長孫東則響應渡輪免費搭乘活動，乘搭天星小輪由灣仔前往尖沙咀，隨後，相約立法會議員陳恒鑌在大帽山川龍一間茶樓飲早茶。

張國鈞搶半價戲飛陪太太女兒睇戲

律政司副司長張國鈞則選擇「睇戲」，他說有特區政府資助的「10.1半價睇好戲」優惠，自己幸運地成功在網上搶到4張戲票，立刻「找數」陪太太和兩個女兒趁着少許空檔，「忙裏偷閑睇返場戲先。」文化體育及旅遊局局長

楊潤雄亦專程來到觀塘一個商場的戲院，派可參加大抽獎的刮刮卡。

陳茂波帶初中學生參觀展覽 勉勵學習人工智能相關的知識

財政司司長陳茂波帶同一班初中同學參觀「盛世啟航 — 新中國成立75周年成就」展覽。有同學跟他說希望未來做出可以幫助人類的機械人，他說創科重要是人才，勉勵同學努力學習，學習更多人工智能相關的知識，裝備好自己，必定能為國家、為香港的發展作出更大貢獻。

勞福局局長孫玉菡則選擇與太太到位於中環必列者士街的香港新聞博覽館參觀，了解香港新聞業百年變遷。為慶祝國慶，新聞博覽館由今日至6號期間，新聞體驗遊戲一律優惠價，特選紀念品亦以優惠價發售。孫玉菡亦有幫襯。

丘應樺幫襯國貨公司試穿華服

商經局局長丘應樺則到老字號國貨公司，話見到公司除了有多項「75」折商品外，為迎接中央送給特區的一對大熊貓，更設計了多款大熊貓產品。他更即場試穿多款華服，話希望在未來對外或本地展覽或國際會議中，能夠透過華服展示中華文化。

至於公務員事務局局長楊何蓓茵選擇逛香港理工大學書店（商務印書館承辦），買了《精準扶貧的故事》和《圖解嶺南建築》兩本書，她說，對《精準扶貧的故事》中介紹的其中兩個實例甚有感受，稱有兩個案例中的地方官員為實行脫貧工作雖面不同的困難，但都有一個共通點，就是選擇先學懂當地村民的語言，以方便和他們溝通，這樣就更能代入村民的角度和產生共鳴，了解他們的想法和關注，也能幫助他們理解政府的政策。

發展局古物古蹟辦事處在香港文物探知館今日舉行「國慶古蹟悠藝日」，讓市民和遊客透過參與館內活動和周邊的歷史建築導賞，輕鬆地從多角度認識文物、歷史和文化。發展局局長甯漢豪亦與家人參與其中，與民同樂。

保安局局長鄧炳強昨早已「搶閘」響應優惠，他昨早在九龍工作，趁午飯時間率先到附近餐廳快食國慶優惠套餐，之後到尖沙咀碼頭免費搭船返中環，期間同市民、遊客傾下偈，話見到碼頭國旗區旗隨風飄揚，亦「忍唔住要打個靚卡」。

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