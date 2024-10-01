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十一國慶｜天文台錄34.2度創最熱國慶紀錄　周三起溫差大　一夜急跌10度

社會

發布時間： 38 分鐘前

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十一國慶大批旅客到尖沙咀海旁遊覽。(陳靜儀攝)

超強颱風山陀兒今日（10月1日）正遠離本港，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大，但受其外圍下沉氣流影響，預測華南今日天氣仍然酷熱，天文台總部下午2時錄得最高氣溫達攝氏34.2度，刷新最熱國慶紀錄。

翻查資料，1949年10月1日中國人民共和國成立以來，本港去年國慶日錄得34度創新高，即今年再刷新最熱國慶紀錄。

天文台表示，一股強烈東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風（6至7級），晚上高地可達烈風（8級）程度，預測明早（2日）市區氣溫下降至最低24度，較今日日間低10度。

超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流正為廣東帶來酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。此外，一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。在正午12時，山陀兒集結在高雄之西南偏南約220公里，預料向西北偏北緩慢移動，移向台灣南部一帶。

本港下午大致天晴及乾燥，天氣酷熱。今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，今晚高地可達烈風程度。

展望未來數日大致天晴及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日夜溫差較大。明日及星期四風勢頗大。

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