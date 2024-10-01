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沖繩炒車丨港人沖繩自駕遊遇交通意外　少男少女車前開心打卡被指：影衰香港人

社會

發布時間： 23 分鐘前

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香港人到日本沖繩自駕遊「炒車」。

香港人到日本沖繩旅行大多會選擇自駕遊，可是近日網上流傳一段短片，片中上載一段描述為「一趟旅程不出意外就出意外」的影片，一群香港年輕人在沖繩用私家車自駕遊期間，懷疑與一輛貨車相撞「炒車」。從片中所見，港人所駕的藍色私家車車頭被撞到凹陷，嚴重甚損毀，更有人坐在地上待救。

但事發後，事主卻與一班同行朋友與涉事車輛前影相打卡，令不少網民指他們行為不恰當，紛紛留言：「去旅行為撞車，點解咁開心」、「炒車都值得開心？今次無事係好彩，訓（瞓）住飛機返香港到時唔好喊」、「炒咗仲笑得出，真係不知所謂」。

車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷

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擔心影響香港人聲譽

另有一批網民指，在沖繩駕車相對香港的難度已較低，想不到竟可令汽車損毀得如此嚴重，分別指：「沖繩已經好容易揸，都可以揸到咁，真係痴×線。」、「影衰晒香港人」、「日本都撞到咁，香港應該係一撞就升仙」。

同時也有網民擔心稱：「攪到第日租車公司吾（唔）租比港人或者大幅加價」、「想香港人比（俾）人加保費？」

而此事傳開後，上傳此片段者的社交平台亦由原本為公開的設定改為私人。

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