新品速遞｜6大Sanrio人氣角色旅行影音新夥伴　CLUE BOX首創2合1充電器+SD讀卡器

▲ Clue Box最新Sanrio2合1系列可一邊充電一邊連接iPad、Tablets或其他設備，分享相片、影片或傳輸數據也毋須網絡及WiFi。（相片由Clue Box提供）

港人熱愛旅遊，充電器+SD讀卡器是旅途中已成必備之物，如果覺得淨色充電器、讀卡器略感平淡，而你又是Sanrio粉絲的話，Clue Box最新推出2 合 1 - 5000mAh充電器+SD 讀卡器系列，相信是你心頭好，這部多元化功能2合1充電器+SD讀卡器，配上Sanrio character 可愛設計，還配襯專屬Sanrio 水晶串珠及琺瑯扣環，用作吊飾方便攜帶。有齊Hello Kitty、Kuromi、My Melody、Cinnamoroll、Little Twin Stars、Hangyodon 六大人氣角色，粉絲們豈能錯過。

▲ 6款Sanrio characters可愛設計，女生一定心心眼。（相片由Clue Box提供）

Clue Box最新Sanrio2合1系列可愛之餘亦不乏功能性，是市面上唯一同時具備行動電源功能及SD讀卡器的產品。提供USB-C及USB-A數據電綫，適合連接各種不同設備，可以一邊為手機充電另一邊連接iPad、平板電腦或其他設備，毋須網絡即可分享相片、影片或傳輸數據。旅行前亦可以儲存多套電影或MV在SD卡，毋須佔用電話記憶空間，隨時隨地在電話或其他設備觀看，增添旅遊樂趣。

▲ 連身充電綫直接充電，極方便。（相片由Clue Box提供）

此產品對拍攝工作者提供極大方便，為設備充電、存儲作品和傳輸三合一功能，一舉數得。5000mAh充電器是連身充電綫直接plug-in充電模式，非常方便；兼容Lightning / USB-C 單獨或同時充電。

▲ 充電器+SD讀卡器二合為一，輕巧實用，帶去旅行最合用。 （相片由Clue Box提供）

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