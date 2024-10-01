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全體議員上京賀國慶落空　為何多位議員仍現身國宴？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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立法會議會林新強及林哲玄。（林哲玄fb圖片）

國慶75周年，早前盛傳所有立法會議員今年將獲邀上京同賀，結果未成行，特首李家超、大部分議員均留港出席升旗儀式和酒會。不過，仍有十多位議員現身北京，出席昨晚的國宴，據知，他們並非以立法會議員身份獲邀，而是以不同界別的名義獲邀。

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獲邀上京的包括：本身是全國人大常委的李慧琼、醫療衞生界林哲玄、工聯會會長吳秋北、工程界議員盧偉國、科技創新界邱達根、建測規園界謝偉銓、法律界林新強、新方向張欣宇、立法會議員劉國勳、黃英豪、陳紹雄、林筱魯、梁毓偉、劉智鵬、鄧飛、陳永光，基本法委員會委員梁美芬、李浩然。

陳永光及林哲玄回應本欄查詢時透露，他們並非以立法會議會身份出席，而是以醫療衞生界代表參加國宴的。林筱魯則稱是以建築界人士身份出席，期間亦有參加文藝晚會。張欣宇說，受邀請時沒有指明用甚麼身份，在北京主要和專業背景的業界朋友一起活動。

吳秋北在社交平台分享國宴餐單，菜品包括濃湯海鮮、罐燜牛肉、五彩鮮蔬、檸香三文魚、珍珠金瓜酪等，酒則是長城干紅和長城干白。

微笑劍后江旻憓獲邀出席

本港多位知名人士亦獲邀出席，包括在巴黎奪金後「轉跑道」的江旻憓，本身屬科技創新界人士的港區人大代表冼漢迪亦把握機會和這位「史丹福師妹」合照。

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