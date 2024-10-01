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十一黃金周｜旅監局料首兩天300內地團訪港　山頂塞車難解決籲旅社間溝通

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發布時間： 1 小時前

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旅監局行政總裁方安妮。(馮漢柱攝)

十一黃金周今日（10月1日）展開，旅監局預計期內有900多個內地團訪港，回復至疫前7成，較去年同期多2成。旅監局行政總裁方安妮表示，上月有內地旅行團「逼爆」新蒲崗餐廳等候食團餐只是個別事件，事後旅監局派員視察，發現昨日（30日）只有一團到訪。

至於山頂觀景台的交通擠塞問題，她呼籲旅行社間可預先溝通，盡量不要在同一時間到訪，但她坦言太平山頂是香港特色，是旅行團必到景點之一，指旅遊巴問題「無可能處理晒」。

方安妮今早在電台上指，黃金周首兩日有約300個內地團訪港，其餘5日則共有600團，指購物團及深度遊團數分布平均，旅監局會事先與代理商及導遊聯絡，了解各團行程以預先分流，未來一周將維持秩序及人流管制，確保旅行團不影響民生下能有好旅遊體驗。

早前有市民在社交媒體分享，稱上月23日在新蒲崗某酒樓外有超過100人排隊等候入座，批評「阻街」及令馬路擠擁，亦有不少人圍著吸煙，影響民生。方解釋當日只屬個別事件，指該餐廳開張不久，當日突然許多旅行團到訪，近日到場視察見每日平均只有一團約40人，秩序良好，「做得唔夠理想，都要俾空間佢地進步」。

為免同類事件發生，方指旅監局記錄旅行團行程系統會設警號，若餐廳某時段有5團以上光顧，系統會通知他們預備派人視察。旅監局亦已預先與團餐餐廳溝通，每當有新餐廳提供團餐時，旅監局都會到場監察及教導負責人如何維持秩序，鼓勵商戶在其他地區提供團餐以疏導人流。

她認為目前旅行團運作已很順利，唯一是旅遊巴停泊較困難，擔心會影響交通，當局會要求前往同一景點的旅遊團相隔15分鐘出發，又指部分路段及時段擠塞情况較嚴重，例如下午4至5點的山頂司徒拔道，過往會聯同警方作分流，並呼籲旅行團間可預先溝通，盡量不要在同一時間到訪。

不過，她指問題沒有可能完全解決，因為太平山頂是香港特色，「總唔能夠話唔好去司徒拔道、唔好去太平山頂」，又指「無處不旅遊」，希望旅行社可多到非熱門景點。

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