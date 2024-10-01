十一國慶｜最後一次以特首身份主持國慶酒會　賀一誠：澳門須科學應變

▲ 澳門政府今日舉行升旗儀式及國慶酒會，行政長官賀一誠最後一次以特首身份主持酒會。（澳門新聞局圖片）

澳門政府今日舉行升旗儀式及國慶酒會，最後一次以特首身份主持酒會的行政長官賀一誠致辭時稱，澳門必須順應時代發展變化，準確識變、科學應變、主動求變，既要在融入國家發展大局中實現自身更好發展，更應不斷鞏固提升澳門的獨特地位和優勢。

總結過去5年政績 指戰勝了前所未有困難

賀一誠又總結過去5年港府政績，形容是「戰勝了前所未有的困難和挑戰，全力推動澳門特區各項事業邁上新台階」。包括聚力攻堅，推動經濟適度多元發展取得新成效。圍繞「一中心、一平台、一基地」建設目標，提出「1+4」經濟適度多元發展策略，編製澳門首個系統全面的經濟適度多元發展規劃，從政策、人力、財力等方面多管齊下，務求實現四大重點產業板塊較快發展。

他指出，2023年博彩業佔本地生產總值比重低於40%，經濟適度多元的重點產業佔總體經濟的比重逐步上升，經濟結構日趨多元穩健。

賀：主要經濟指標穩中向好

賀一誠續指，澳門營商環境持續優化，澳門主要經濟指標穩中向好。今年上半年，澳門本地生產總值達2,043億澳門元，是自2019年以來首次於上半年突破兩千億元水平。在三年疫情期間動用財政儲備1,600億元補充年度財政預算赤字的情況下，今年6月財政儲備錄得約6,027億澳門元，較2019年同期增加334億澳門元。6月至8月總體失業率為1.7%，其中本地居民失業率為2.3%，恢復至2019年以來最低水平。今年首7個月訪澳旅客人次達1,974.1萬，按年上升37%，非博彩收入持續增加。

全國政協副主席何厚鏵、澳門中聯辦主任鄭新聰、前特首崔世安等出席了酒會。

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