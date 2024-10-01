十一國慶｜教大舉行升旗儀式　校董會成員及外交部駐港公署國際部主任等出席

▲ （教大提供）

今天是國慶75周年，多間大專院校早上舉行升旗典禮。其中香港教育大學在大埔校園舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立75周年。升旗儀式匯聚教大的管理層、教職員和師生一同參與。

出席升旗儀式的包括教大校董會副主席陳浩華、司庫凌潔心、校董會成員、校長李子建、外交部駐港特派員公署國際部主任王劍參贊、大埔區區議員胡綽謙，以及大埔民政事務處高級聯絡主任黃思敏等。由教大、教大賽馬會小學以及教大幼兒發展中心學生組成的升旗隊，負責升掛國旗、區旗及校旗。

陳浩華表示，國慶是舉國歡騰的日子，很高興能夠與教大師生一起，通過升旗儀式一同慶祝國慶75周年，表達對祖國的熱愛和身為中國人的自豪。教大將會繼續培育才德兼備的人才，貢獻香港特區、國家以至世界。

凌潔心則指，愛國不分年齡，國慶升旗儀式是國民教育不可或缺的一環，期望藉此能強化教大學生的國民素質和愛國情懷，讓他們明白國家與香港密切關連。

李子建表示，在75周年國慶日舉行莊嚴的升旗儀式，有助於培養年青人的愛國情懷，增強他們的歸屬感和國民身份認同，加深與祖國的情感連結。教大會繼續為國家培養人才，發揮香港特區背靠祖國、聯通國際的獨特優勢和魅力。

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