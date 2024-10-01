淘寶香港免運費丨淘寶香港「滿99包郵」免運費　再推出兩項著數優惠【內附詳情】

▲ 淘寶香港站推出為期3個月「滿99元人民幣包郵」推廣計劃。

阿里巴巴旗下淘寶香港站從今日（10月1日）起「拆牆」，將香港變成「淘寶包郵區」。而且由10月1日起，淘寶香港站推出為期3個月的「滿99元人民幣包郵」推廣計劃，消費者在淘寶平台購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品，便可使用有關免運費優惠。

此外，同期並推出兩項優惠，包括：

10月1日起，為所有新用戶準備300元人民幣紅包。

推出「逢星期六12PM搶免找數機會」活動，逢周六中午12點向首1000名成功下單並完成支付的用戶贈送該筆訂單的免找數機會。

▲ 淘寶香港站「滿99元人民幣包郵」。

淘寶香港免運費丨憂香港零售業雪上加霜

事實上，自淘寶香港8月推出「大服飾包郵」後，早已有約數千萬款平台上產品可免運費到港，除較重型的家具外，逾10億款「輕小件」商品都可做到滿額包郵服務。

不過Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」有人發帖指，淘寶「滿99包郵」雖然「造福」香港淘寶使用者，但恐怕對本地零售業雪上加霜，寫道：「阿里宣佈投入10億將香港變成包郵地區，香港人有福了～零售業收X了」。

▲ 有網民憂心淘寶將令香港零售業雪上加霜。

網民對此意見各不同，有人指：「原本已經水深火熱，現在再讓人桶多兩刀」、「香港零售店鋪將加速死亡」。

但同時也有網民認為不用太憂心，指因為「滿99包郵」活動為期只3個月，況且優惠不適用於淘寶旗下所有商品，所以認為不用太杞人憂天。

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