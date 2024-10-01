  • 30°C
香港時間：2024101日 (二) 20:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘寶香港免運費丨淘寶香港「滿99包郵」免運費　再推出兩項著數優惠【內附詳情】

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

淘寶香港站推出為期3個月「滿99元人民幣包郵」推廣計劃。

阿里巴巴旗下淘寶香港站從今日（10月1日）起「拆牆」，將香港變成「淘寶包郵區」。而且由10月1日起，淘寶香港站推出為期3個月的「滿99元人民幣包郵」推廣計劃，消費者在淘寶平台購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品，便可使用有關免運費優惠。

此外，同期並推出兩項優惠，包括：

  • 10月1日起，為所有新用戶準備300元人民幣紅包。
  • 推出「逢星期六12PM搶免找數機會」活動，逢周六中午12點向首1000名成功下單並完成支付的用戶贈送該筆訂單的免找數機會。

淘寶香港站「滿99元人民幣包郵」。

淘寶香港免運費丨憂香港零售業雪上加霜

事實上，自淘寶香港8月推出「大服飾包郵」後，早已有約數千萬款平台上產品可免運費到港，除較重型的家具外，逾10億款「輕小件」商品都可做到滿額包郵服務。

不過Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」有人發帖指，淘寶「滿99包郵」雖然「造福」香港淘寶使用者，但恐怕對本地零售業雪上加霜，寫道：「阿里宣佈投入10億將香港變成包郵地區，香港人有福了～零售業收X了」。

有網民憂心淘寶將令香港零售業雪上加霜。

網民對此意見各不同，有人指：「原本已經水深火熱，現在再讓人桶多兩刀」、「香港零售店鋪將加速死亡」。

但同時也有網民認為不用太憂心，指因為「滿99包郵」活動為期只3個月，況且優惠不適用於淘寶旗下所有商品，所以認為不用太杞人憂天。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
馬圈靚媽｜馬評人莎拉誕孖仔極速修身　講馬重數據教仔具理財觀：學會做選擇

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
11:15 2024/09/30
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
東張西望丨利用微信傳訊息訛稱保險到期　苦主信以為真共損失6萬多元
17:09 2024/09/30
東張西望丨利用微信傳訊息訛稱保險到期　苦主信以為真共損失6萬多元
東張西望丨健身中心劏客亂碌客人卡　大律師提醒消費者「魔鬼在細節」
12:25 2024/09/19
東張西望丨健身中心劏客亂碌客人卡　大律師提醒消費者「魔鬼在細節」

你可能感興趣

東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
11:15 2024/09/30
東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我
東張西望丨利用微信傳訊息訛稱保險到期　苦主信以為真共損失6萬多元
17:09 2024/09/30
東張西望丨利用微信傳訊息訛稱保險到期　苦主信以為真共損失6萬多元
東張西望丨健身中心劏客亂碌客人卡　大律師提醒消費者「魔鬼在細節」
12:25 2024/09/19
東張西望丨健身中心劏客亂碌客人卡　大律師提醒消費者「魔鬼在細節」
網絡熱話 淘寶 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒今距港500公里　預測晚上高地間中吹烈風
打風預測│超強颱風山陀兒今距港500公里　預測晚上高地間中吹烈風
低調男神｜50歲金城武神隱7年突天價放售豪宅　關鍵曝光竟與父母相關
低調男神｜50歲金城武神隱7年突天價放售豪宅　關鍵曝光竟與父母相關
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%