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十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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尖沙咀人頭湧湧。 (陳靜儀攝)

今晚（1日）國慶75周年煙花滙演原定晚上9時舉行，歷時23分鐘，8幕共發放31888枚煙花，更首加入無人機表演，圖案有大熊貓及港產熊貓寶寶及75周年數字，前一晚西九無人機受太陽風暴干擾取消，外界關注今晚無人機會否再受影響。

康文署在晚上8時52分公布，由於維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，原定安排在煙花開始前的無人機環節無法進行，煙花將於九時零五分開始發放。

天文台科學主任葉翎表示，近兩三日都有機會有輕微至中等程度的無綫電通訊干擾，有機會影響無綫電通訊，天文台與相關政府部門和主辦單位密切溝通 。

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葉翎指，近兩三日都有機會有輕微至中等程度的無線電通訊干擾，有機會影響無線電通訊。她表示，太陽耀斑會釋放X射線和極紫外輻射，可能會造成無線電通訊中斷，強烈的太陽活動或者會干擾地球的電離層，當無線電波通過受干擾的區域，就會有能量損失，造成訊號閃爍，同時會擾亂無線電通訊。

她又稱，本港今晚部分時間多雲，吹清勁偏北風，離岸吹強風，高地會達到烈風程度。天文台會就最近天氣情況，與相關政府部門和主辦單位密切溝通。

尖沙咀海傍下午已有大批市民和旅客抵達，希望佔有利位置欣賞煙花，亦有人帶同相機和腳架準備捕捉精彩瞬間。

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