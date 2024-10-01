十一國慶｜保安局轄下紀律部隊舉行大匯演　 砌出「75」圖案

▲ (政府新聞處)

保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊，以及青少年制服團體今日（1日）在將軍澳消防及救護學院舉行「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，並在表演時砌出「75」數字和國旗等圖案。



紀律部隊和青少年制服團體大匯演下午舉行。活動先由不同紀律部隊及輔助部隊樂隊的表演拉開序幕。在警察樂隊的演奏下，各部隊和團體的成員以中式步操英姿颯颯進場，消防處護旗方隊繼而進行升旗儀式，現瑒奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮。



主禮嘉賓政務司司長陳國基檢閱紀律部隊儀仗隊、青少年團體及制服團體。他致辭時指社會各界積極響應政府呼籲，在全港各區舉辦多姿多彩慶祝國慶活動，充分體現大家對祖國的熱愛及未來美好的祝願；而各支紀律部隊及輔助部隊以及青少年團體隊伍的表演，亦展現大家團結一致，維護國家尊嚴的堅定決心，令人鼓舞。他亦勉勵青少年為國家作出貢獻。



警察樂隊的音樂表演、紀律部隊聯合步操表演、青少年團體表演舞獅舞龍和拳擊、各紀律部隊和輔助部隊不同用途的工作車輛巡遊，警察樂隊安排75名成員參與今日匯操，而步操、音樂及青少年團體表演亦砌出「75」數字以及國旗等圖案。



保安局以及八支紀律部隊和輔助部隊設置攤位展覽和遊戲，加深市民對其日常工作的認識。消防處亦有救援和訓練示範，包括滅火及救援、救護訓練、急流拯救、高空拯救訓練、室內煙火特性訓練、危害物質事故訓練、交通事故救援等，政府飛行服務隊也有飛機展示。市民可以近距離參觀平日難得一見的裝備。



參與大匯演的紀律部隊包括香港警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊，各紀律部隊轄下的青少年團體、醫療輔助隊少年團、民眾安全服務隊少年團和香港青少年軍總會亦一同參與。

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