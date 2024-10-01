  • 29°C
香港時間：2024101日 (二) 23:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十一國慶｜保安局轄下紀律部隊舉行大匯演　 砌出「75」圖案

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(政府新聞處)

保安局率領轄下紀律部隊和輔助部隊，以及青少年制服團體今日（1日）在將軍澳消防及救護學院舉行「慶祝中華人民共和國成立75周年紀律部隊及青少年團體大匯演暨同樂日」，並在表演時砌出「75」數字和國旗等圖案。

紀律部隊和青少年制服團體大匯演下午舉行。活動先由不同紀律部隊及輔助部隊樂隊的表演拉開序幕。在警察樂隊的演奏下，各部隊和團體的成員以中式步操英姿颯颯進場，消防處護旗方隊繼而進行升旗儀式，現瑒奏唱國歌，政府飛行服務隊直升機在空中敬禮。

主禮嘉賓政務司司長陳國基檢閱紀律部隊儀仗隊、青少年團體及制服團體。他致辭時指社會各界積極響應政府呼籲，在全港各區舉辦多姿多彩慶祝國慶活動，充分體現大家對祖國的熱愛及未來美好的祝願；而各支紀律部隊及輔助部隊以及青少年團體隊伍的表演，亦展現大家團結一致，維護國家尊嚴的堅定決心，令人鼓舞。他亦勉勵青少年為國家作出貢獻。

警察樂隊的音樂表演、紀律部隊聯合步操表演、青少年團體表演舞獅舞龍和拳擊、各紀律部隊和輔助部隊不同用途的工作車輛巡遊，警察樂隊安排75名成員參與今日匯操，而步操、音樂及青少年團體表演亦砌出「75」數字以及國旗等圖案。

保安局以及八支紀律部隊和輔助部隊設置攤位展覽和遊戲，加深市民對其日常工作的認識。消防處亦有救援和訓練示範，包括滅火及救援、救護訓練、急流拯救、高空拯救訓練、室內煙火特性訓練、危害物質事故訓練、交通事故救援等，政府飛行服務隊也有飛機展示。市民可以近距離參觀平日難得一見的裝備。

參與大匯演的紀律部隊包括香港警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊，各紀律部隊轄下的青少年團體、醫療輔助隊少年團、民眾安全服務隊少年團和香港青少年軍總會亦一同參與。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風預測│超強颱風山陀兒今距港500公里　預測晚上高地間中吹烈風
打風預測│超強颱風山陀兒今距港500公里　預測晚上高地間中吹烈風
低調男神｜50歲金城武神隱7年突天價放售豪宅　關鍵曝光竟與父母相關
低調男神｜50歲金城武神隱7年突天價放售豪宅　關鍵曝光竟與父母相關
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%
私立小學學費｜2024/2025全港32間私立小學學費一覽　21間加學費拔萃女小學增幅達5.3%