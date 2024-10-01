特首夫人夥女高官再組「華服女團」　冀展現中華文化美藝

▲ 特首夫人林麗嬋、4位女局長及特首辦主任葉文娟再度組成的「華服女團」。(楊何蓓茵fb圖片)

繼去年七一慶回歸活動，今年十一國慶酒會，特首夫人林麗嬋、4位女局長及特首辦主任葉文娟再度組成的「華服女團」，冀從服飾展現中華文化的美藝，及傳統文化的博大精深。不過，今年獨欠教育局局長蔡若蓮，因她身在北京，未能赴會。

民青局局長麥美娟話，她們的華服由理工大學時裝及紡織學院的學生們設計裁剪，糅合華服傳統文化以及現代元素，充份展示了青年人的創意、技藝和熱誠。房屋局局長何永賢透露，這次與年輕人一起討論創作的過程也非常有趣，布料、材質共同挑選，一起作調整打磨，相信這是理大師生和她都同樣滿意的作品。

楊何蓓茵︰她們的華服有共同元素 以裝飾鈕扣和襟針貫穿各套華服

楊何蓓茵說，雖然她們身穿的華服，在款式和顏色上雖各有不同，但亦有共同元素，就是以裝飾鈕扣和襟針貫穿各套華服。她指，今次穿上華服的另一個重要意義，在於以實質行動支持本地創作，並給予青年人一個機會，展現獨一無二的設計成果。

發展局局長甯漢豪認為，華服既蘊含豐富歷史，亦可糅合現代元素，體現中華優秀傳統文化的博大精深。

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