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煙花匯演｜國慶煙花取消無人機　逾33萬維港兩岸觀賞煙花

社會

發布時間： 17 分鐘前

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「2024年國慶煙花匯演」。（曾耀輝攝）

國慶煙花滙演今晚9時舉行，原定煙花前首次加入無人機演出，但港府在演出前8分鐘才宣布取消無人機環節，指維港上空出現「電離層閃爍」，無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，亦是連續2晚取消無人機表演。而煙花滙演亦吸引逾33萬人在維港兩岸觀賞。

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今年的國慶煙花滙演，原定首度加入無人機表演作為「前奏」，大會昨晚6時許安排約3分鐘的無人機試飛，惟最終在表演前8分鐘宣布取消，成為第二個取消的國慶無人機表演活動。與此同時，鄰近的深圳在國慶期間連續7天，每晚8至9時在龍華、龍崗、福田、羅湖及大鵬5區，舉行全城萬架無人機表演，昨晚龍崗區與福田區的無人機表演順利演出，其餘三區則有所延遲，「文旅深圳」晚上9時在直播中指出，受氣象影響，該三個區域的無人機表演尚在評估起飛條件，最終3個區域的無人機表演順利上演。至於昨晚另外在「世界之窗」的無人機表演，有內地網民投訴「只有幾隻無人機沒有表演。」

旅遊事務署周一在西九舉行的無人機表演疑受「太陽風暴」干擾訊號，要改為播放綵排片段後（見另稿），外界也關注昨晚無人機表演會否再受影響。天文台科學主任葉翎今回應傳媒查詢指，據天文台掌握的太空天氣資料，近兩三日都有機會有輕微至中等程度的無綫電通訊干擾，有機會影響無綫電通訊，天文台與相關政府部門和主辦單位會密切溝通。

雖然無人機表演取消，但盛大的煙花滙演如期於晚上9時05分發放，今年煙花分為8幕，共發放31,888枚煙花，其中首幕呈現紅色五角星和紫色五片花圖案，慶祝國慶75周年；第6幕就綻放熊貓喜愛食物如竹葉等造型的煙花，表達全城熱烈歡迎大熊貓到來；壓軸一幕也有「中國紅」、「大哨音」和「華麗錦冠」等煙花，寓意祝願國家繁榮昌盛，人民安居樂業。

不少市民對無人機表演取消感失望，指從未現場觀賞無人機表演，昨晚很希望能親睹；亦有市民理解是受到大自然現象影響，能看到煙花也開心。旅客就多滿意煙花滙演，有旅客形容對煙花的每一幕都極為深刻，在維港夜景襯托下很震撼，氣氛熱鬧。

不少內地旅客觀賞煙花後也選擇即日回家，港府今晚特意出稿，提醒港鐵不會延長服務時間，但會在散場後加強班次疏導人潮；而港珠澳大橋口岸及落馬洲/皇崗口岸24小時運作，方便旅客。

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