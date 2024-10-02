冒險樂園掟彩虹丨代幣垂直綠色內有砸界　究竟算不算中獎？

▲ 港女在美國冒險樂園玩掟彩虹，代幣垂直在綠色內但有砸界。

【美國冒險樂園 / 掟彩虹 / 代幣】美國冒險樂園掟彩虹遊戲一向是熱門遊戲，可是同時也不時引砸界爭議，去年更有顧客指代幣比彩虹的綠色範圍大，質疑當中有詐騙成份，於是報海關、消委會和TVB《東張西望》求助，一度成網上關注熱話。

在今年4月，有一名女童「歷史性」地掟出代幣垂直於藍色大獎範圍內，同並未沒有砸界，結果店方終判中獎。

【掟彩虹】事主開腔反駁冒險樂園回應 3點質疑轟店方令人失望

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美國冒險樂園丨代幣「屹立」綠色內

到近日有港女接力，日前在Threads以「CLS，佢計我中」為題上載相片及影片，從中可見她於冒險樂園玩掟彩虹，而代幣90度角「屹立不倒」垂直於彩虹的綠色格內，不過從從相片所見其實有砸界，幸店員讓她中獎，樓主形容店員當時：「笑到傻直接話我中」。

網民議論紛紛，有留言：「打敗99.9%香港人」、「千場一遇」、「咁難都俾你掉到梗係比（俾）你啦」，也有網友開玩笑指：「佢驚如果咁都唔計中既話，下次你就會飛落佢度」、「唔敢得罪咁識放暗器嘅人、一陣你拎個血滴子出嚟搞到血洗成河就無謂啦」，甚至有人用《少林足球》經典對白稱：「或然輪（率）係零呀」

可是也有人抱怨指：「咁都計唔中嘅話，我會嬲囉」、「好多年前係會唔計中，比（俾）你掟過，呢幾年放寬左好多」、「上次我都係咁，佢唔計我中」，也有人推測獲判中獎原因指：「廢事又報警姐」。

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