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倫敦酸液襲擊｜倫敦學校爆「酸液襲擊」　14歲女生重傷恐毀容兇徒仍在逃

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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英國倫敦一間學校發生酸性液體襲擊，事件導致3人受傷送院。

【英國／倫敦／酸液襲擊／酸性物質／學生／教職員／受傷／毀容】英國倫敦一間學校於周一（30日）發生酸性液體襲擊，導致3人受傷，包括2名學生及1名教職員，其中一名14歲女生情況嚴重，據英媒報道傷勢可能將影響一生（potentially life-changing injuries）。目前施襲者仍未落網，警方呼籲目擊者及有消息人士提供線索。

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倫敦酸液襲擊｜學生及教職員遭潑酸性物質

綜合外媒報道，事發於倫敦西部的Westminster Academy，兇徒在當地時間下午4時45分向多人潑灑酸性物質，造成3人受傷，分別為一名27歲女教職員、一名16歲男學生，以及一名14歲女學生。警方、消防及救援人員接報後趕往現場調查並將傷者送院，其中27歲女教職員經治理後已出院，16歲男學生須留院，不過沒有性命危險；而14歲女學生的傷勢最為嚴重，傷勢有機會帶來終生影響。此外亦有2名警員到場後感到不適，須入院接受檢查。

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據報，兇徒外表被形容為「高瘦身形的黑人男性」，案發時身穿深色衣物，並以口罩或面罩遮蓋面容，警方相信他以電動滑板車往返現場。

恐怖襲擊｜兇徒仍未落網

目前兇徒仍然在逃，當地警方呼籲目擊者及任何有消息人士提供案件線索，而涉事學校則宣布周二（1日）全日關閉校園，改為網上授課。校長Numera Anwar表示：「這是一起令人痛心的事件，發生在放學後，當時學生和教職員正在離開學校。我們正在為所有相關人員的家人和親屬提供支援。」

更多相關報道：英國倫敦持刀襲擊案｜母女被刺傷32歲男被捕　商店保安英勇力阻刀手

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