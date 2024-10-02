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網絡熱話︱推BB車港媽批青年「爭𨋢坐」 影相公審被圍攻結局神反轉

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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推BB車港媽批青年「爭𨋢坐」 影相公審被圍攻。

【港鐵/關愛座/港媽】公共交通的關愛座不時引發爭議，但沒想到連在港鐵站搭升降機都會被放上網「批鬥」！一名港媽於社交平台發相發文，推着BB車的她在北角港鐵站內想乘搭升降機，惟有後生仔排在其前方，她不滿對方年輕卻「爭𨋢坐」，於是拍下照片公審，「我推住BB車係唔可以搭電梯（扶手電梯）啫，唔係我都答（搭）咗啦 」。

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網絡熱話︱港媽被網民「圍攻」批評

推著BB車的港媽於北角地鐵站內拍攝排在他前方的年輕人，然後放上Threads公審，不過她公審不成，反被網民「圍攻」批評，指青年沒有「打尖」，是依足規距，「正正經經排隊都叫爭？」、「人哋好地地一個成年人俾足錢，排隊搭𨋢有問題？」、「點解你有BB車要比你入先？」。

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網絡熱話︱港媽將照片移除

其帖文即登上Threads熱門，高峰期近30萬人次瀏覽，逾1,200網民留言，群情洶湧，今早(2日)港媽已經將照片移除，不少人批評該名港媽無故「批鬥」他人，亦有指升降機已列明推BB車可優先排隊，「就算好人好者，都有權利搭𨋢，只係推bb車/有需要人士係優先，唔代表人地唔搭得」、「你推你部靚車去最前等就得」、「依個係有需要人士優先使用，唔係專屬升降機，如果你細心啲，指示都有2條隊排，你大可以排優先果邊」。

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