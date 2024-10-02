張明偉認與李麗珍女兒許倚榕拍拖　「佐治」家庭背境猛父親是太平紳士

▲ 張明偉認與李麗珍女兒許倚榕拍拖。

【許倚榕 / 張明偉 / 李麗珍 / 許愿 / 張永森 / 蔣玉珍】李麗珍愛女許倚榕（Annise）被爆與曾在《愛．回家之開心速遞》演「佐治」前TVB男藝人張明偉拍拖，報道更指張明偉追了許倚榕1年先成功。

其實，張明偉與老友阮政峰過往不時在社交平台上載為動畫配音的影片，很多時也預許倚榕一份齊玩配音，另外張明偉拍新歌《一些事一些人》MV，也有許倚榕參演。

35歲張明偉被爆戀情後大方認愛許倚榕，其實二人在7、8月分別在社交平台各騷出紐英倫之旅的相片已「洩蜜」。張明偉在今年暑假於紐約旅行相留言：「呢個Trip特別感恩，謝謝你的照顧。」更公開感謝「旅伴」照顧並大曬女友視角，至於許倚榕也在暑假時騷出在紐約Jay St-MetroTech Station拍的相片。

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張明偉家庭背境勁

現年27歲許倚榕的生父為許愿，他與李麗珍離婚後，女兒撫養權歸媽媽。許倚榕目前從事市場推廣工作，同時也經營個人社交平台當KOL，而她曾坦言對當藝人興趣不大。據知張明偉已見家長，李麗珍對「未來女婿」印象不錯，讚口不絕。

至於張明偉家庭背境不弱，其父張永森在1973年畢業於香港大學，是一位律師，也為自由黨創黨成員之一，由1982年1月1日至2019年12月31日任深水埗區議員。

張永森在1998年從市政局功能界別晉身立法會，於1999年12月30日因臨時市政局被政府解散，他辭職以示抗議。此外，張永森在1993年獲委任為太平紳士，在2009年獲頒授榮譽勳章、2016年獲頒授銅紫荊星章。

而張明偉的媽媽蔣玉珍是為位英文老師，更是前教育署首席督學（特殊教育視學及學位安排）。

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另外，張明偉的伯父張永霖曾為國泰航空副董事總經理，並獲邀參與港英時代中央政策組工作。

在90年代，張永霖加入電訊盈科前身香港電訊任CEO，當時被譽為打工皇帝，至2004年辭任電盈副主席，有傳當時離職酬金高達4500萬元。

在2008年，張永霖加入亞洲電視任執行主席，但1年後以董事局有不公平情況為由辭職。

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