丁父憂｜陳彥行沉痛發長文悼父親離世　感行爸見到小孫女出世完滿人生

▲ 陳彥行沉痛宣佈父親離世，望行姐節哀順便。

【陳彥行/行姐/父親/丁父憂】前藝人陳彥行（行姐）近年行蹤低調，直至7月被爆出早於3年前秘密產女，行姐才稍為活躍於社交平台，並坦承已為人母一事，但對女兒生父的身份則三緘其口。直到日前，向來少談家事的行姐以黑底白字公佈父親離世：「爸爸 ，天家再見了。」沉澱兩日，行姐再連環上載父親跟她及女兒的合照，再沉痛發長文悼念父親，並指父親一生總算完滿，有生之年可以見到小孫女！

陳彥行父親離世｜8月底曾透露父親入院

丁父憂的行姐曾在8月底已上載爸爸留院的照片，相中行姐輕撫父親略為腫脹的手掌，並留言：「非常感激律敦治深切治療部的醫護人員，每一位都是那麼盡心盡力照顧病人，實在無言感激。」豈料事隔一月，行爸就與世長辭。

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陳彥行父親離世｜行姐連環發文悼念父親

之後行姐在Facebook連發4則貼文，都是父親跟她兩母女的溫馨合照，她沉痛留言：「萬物有時，天下萬物人都有定期，凡事都有定時，出生有時，死亡有時，雖然萬般不捨，但生老病死都是必經階段， 誰也逃避不了。」

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陳彥行父親離世｜「行爸不用再受洗血之苦了」

她指自己只好傷感無奈地接受，繼而表示：「行爸已離苦得樂，不用再受洗血之苦了，其實爸爸您還是很有福氣的，在臨終前的日子裡，連日來能得到一班專業醫護人員醫治及日夜悉心照料，就算走也是帶著愛及尊嚴地離開的 ，也令我們家人感到很安慰。」行姐不忘再次感謝律敦治ICU每一位醫護人員 ，指他們都是富有同理心的醫護，不單顧及患者感受，也很顧及患者家人的感受。

陳彥行父親離世｜父有生之年見到小孫女出世

最後行姐留言指父親一生總算完滿：

爸爸您這一生總算完滿落幕了，在您有生之年也能看到小孫女，最後時光仍有我們陪伴著並不孤單，我知道我們做女兒的日常照顧得您不夠完美，但我們也盡了自己的能力，希望您能感受到。爸爸 我們約定天家再相見吧。

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陳彥行父親離世｜網民關心行姐情緒

從字裡行間都感受到行姐的喪親之痛，有很多網民亦十分關心行姐的情緒，並留言鼓勵她：「頂住呀，囡囡要你照顧！」、「完全明白您感受。適當的抒發對自己的情感能得到適切的舒緩。」、「行爸走完了人生在地上的旅程，他日天家再相會，行姐及家人保重身體。」希望行姐節哀順變。

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