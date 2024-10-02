親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食波士頓龍蝦/松葉蟹腳/即煮鮑魚

▲ 尖沙咀港青酒店自助餐買一送二，$257起任食波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/港青酒店/YMCA/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】自助餐是一家大細聚會的好選擇。尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐推出買一送二優惠，自助晚餐人均低至$257起，任食波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚等美食。同場加映自助午餐買一送一優惠，人均$162起歎南京鹽水鴨、燒有骨牛肉西冷、Haagen-Dazs雪糕。今日（2日）中午12時於KKday開搶，即睇優惠詳情！

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親子自助餐｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一優惠 人均$266起歎蟹腳/龍蝦/燒牛肋骨

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自助餐優惠｜港青酒店自助餐買一送二

尖沙咀港青酒店再臨閣即日起至10月31日推出「仲夏情迷法越夜」自助晚餐，精選美食包括波士頓龍蝦、松葉蟹腳、龍蝦鉗、麵包蟹（星期五至日、公眾假期及其前夕限定）、即煎虎蝦、即煎鯛魚柳、即煮鮑魚、有骨牛肉西冷等。甜品選擇亦相當豐富，有劇院蛋糕、法式國皇餅、檸檬撻、法式杏仁甜餅、越式焦糖布丁等等。而11月1日起更會推出「愛在聖誕」自助晚餐，適合親朋好友相聚，共度佳節。

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自助餐優惠｜港青酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：10月2日12:00至10月15日23:59

用餐日期：10月3日至11月30日

地址：尖沙咀梳士巴利道 41 號香港基督教青年會南座4樓

【KKday 買一送二】「仲夏情迷法越夜」/ 「愛在聖誕」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小）

星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小）

*預訂1位成人送1位成人及1位3至11歲小童

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送二】「仲夏情迷法越夜」/「愛在聖誕」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,592/4位，平均$398/位（原價$2,939/4位）

星期五至日、假期及前夕 $1,832/4位，平均$458/位（原價$3,379/4位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】平日自助午餐｜小童/ 長者

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期一至五，公眾假期除外

長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位）

小童（3–11歲）$262/2 位，平均$131/位（原價$480/2位）

*必需同時至少一位成人同行（$278/位)

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】周末假日早午自助餐

用餐時間：11:45 – 14:30

優惠價：星期六至日及公眾假期

長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）

小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）

*必需同時購買至少一位成人（$359/位）

預訂網站：【按此連結】

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