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親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食波士頓龍蝦/松葉蟹腳/即煮鮑魚

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

尖沙咀港青酒店自助餐買一送二，$257起任食波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/港青酒店/YMCA/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】自助餐是一家大細聚會的好選擇。尖沙咀港青酒店再臨閣自助餐推出買一送二優惠，自助晚餐人均低至$257起，任食波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚等美食。同場加映自助午餐買一送一優惠，人均$162起歎南京鹽水鴨、燒有骨牛肉西冷、Haagen-Dazs雪糕。今日（2日）中午12時於KKday開搶，即睇優惠詳情！

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

親子自助餐｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一優惠　人均$266起歎蟹腳/龍蝦/燒牛肋骨

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開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

自助餐優惠｜港青酒店自助餐買一送二

尖沙咀港青酒店再臨閣即日起至10月31日推出「仲夏情迷法越夜」自助晚餐，精選美食包括波士頓龍蝦、松葉蟹腳、龍蝦鉗、麵包蟹（星期五至日、公眾假期及其前夕限定）、即煎虎蝦、即煎鯛魚柳、即煮鮑魚、有骨牛肉西冷等。甜品選擇亦相當豐富，有劇院蛋糕、法式國皇餅、檸檬撻、法式杏仁甜餅、越式焦糖布丁等等。而11月1日起更會推出「愛在聖誕」自助晚餐，適合親朋好友相聚，共度佳節。

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自助餐優惠｜港青酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：10月2日12:00至10月15日23:59
用餐日期：10月3日至11月30日
地址：尖沙咀梳士巴利道 41 號香港基督教青年會南座4樓

【KKday 買一送二】「仲夏情迷法越夜」/ 「愛在聖誕」自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小） 
星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小） 
*預訂1位成人送1位成人及1位3至11歲小童
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送二】「仲夏情迷法越夜」/「愛在聖誕」自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,592/4位，平均$398/位（原價$2,939/4位） 
星期五至日、假期及前夕 $1,832/4位，平均$458/位（原價$3,379/4位） 
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】平日自助午餐｜小童/ 長者
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期一至五，公眾假期除外
長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位）
小童（3–11歲）$262/2 位，平均$131/位（原價$480/2位） 
*必需同時至少一位成人同行（$278/位)
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】周末假日早午自助餐
用餐時間：11:45 – 14:30
優惠價：星期六至日及公眾假期
長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）
*必需同時購買至少一位成人（$359/位）
預訂網站：【按此連結】

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