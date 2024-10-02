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大腸癌｜男子工作太忙養成1排便習慣　持續30年檢查竟揭患大腸癌3期

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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男子工作太忙養成1排便習慣，持續30年檢查竟揭患大腸癌3期 。

【大腸癌／癌症／排便習慣／便秘／腸胃健康】打工仔經常因工作忙忘記去廁所，但可能會因此患癌。台灣一名50歲男子，因長年有1排便習慣，導致無法解便，服用瀉藥、灌腸等方法都未能改善。最終求醫發現，竟已罹患大腸癌三期。

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大腸癌｜因1排便習慣竟患大腸癌

台灣外科醫生陳榮堅在Facebook個人專頁分享案例，指一名50歲男子，從20多歲開始從事業務工作，在外跑業務時，除了飲食不定時外，最麻煩的就是「上廁所」問題，所以他開始有「忍便」的習慣。

到了3、40歲時，他因為長年忍便，導致自律神經變得奇怪，即使在馬桶上坐1小時都無法解便，遂嘗試吃瀉藥、灌腸或做大腸水療，但仍然無效。後來他還發現肚子發脹，因感覺不對勁，便到醫院求醫，進行大腸鏡檢查後發現竟已罹患大腸癌三期。

大腸癌｜長久忍便增加致癌機率

陳榮堅醫生引述國外研究，指長久忍便的確會增加罹患大腸癌的機會。他認為，癌症是由自己的細胞長出來的，而大腸癌就是從大腸的黏膜生長出來。忍便會讓大腸的環境處於發酵不健康的環境，很容易讓新長出來的黏膜病變。

他又强調，當遇到在外面不方便上廁所時，偶爾忍便可以，但千萬不要變成常態性的忍便，因為有科學證據證明「忍便」會誘發癌症。

更多相關報道請看：大腸癌｜大腸癌有樣睇？醫生揭6大特徵易中招　1種身形人士屬高危【附早期症狀+5招預防】

同場加映：大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法：

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大腸癌｜12種食物預防大腸癌

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