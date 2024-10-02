十一黃金周｜首日逾22萬內地客訪港按年飈8成　同日20萬港人出境跌4成

▲ 「十一黃金周」首日逾22萬內地客訪港。

昨日（1日）國慶75周年，內地十一黃金周正式展開，昨日是出入境高峰，近93萬人次進出本港，當中逾22萬人次內地旅客訪港，按年飈升8成；同日有約20萬港人出境，按年跌4成。

一連7日的內地國慶黃金周於10月1至7日展開，入境處統計，國慶日約56.6萬人次入境，36.6萬人次出境，合共逾93.1萬人次。其中內地客入境有近22.2萬人次，另有逾20萬人次港人出境。

▲ 內地十一黃金周展開，首日逾22萬內地客訪港按年飈8成，同日20萬港人出境跌4成。(彭大偉攝)

以口岸來計，最多人使用羅湖入境，有逾11.4萬人次；而最多人出境是羅湖，其次是落馬洲支綫及機場，分別有約9.1萬、6.3及6.1萬人次出境。

去年十一黃金周於9月29日至10月6日展開，長假首日約29萬人次入境，43.3萬人次出境，合共逾72.4萬人次。其中內地客入境有近12.3萬人次，另有逾33.9萬人次港人出境。即今年訪港內地旅客人次升8成，而出境港人跌41%。不過要留意，去年黃金周首日是中秋節，緊接2天是周末。

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