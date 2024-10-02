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校巴大火︱曼谷校巴大火至少25師生罹難　司機起火後熄手機逃離致全車受困

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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曼谷校巴大火至少25師生罹難；司機起火後熄手機逃離，以致全車受困。

【校巴大火/恐怖意外/曼谷/交通事故/罹難師生/司機逃離】好心痛！10月1日，泰國曼谷市郊一輛滿載44名師生的校巴著火，造成至少25人死亡、19人受傷。而據生還老師稱，校巴在起火後火勢迅速蔓延，惟司機已不知所蹤，車門打不開以致多人被困。

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綜合外媒報道，出事的校巴原本載著烏泰他尼府（Uthai Thani）帕雅山寺學校（Wat Khao Phraya School）38名幼稚園至中三學生、和6名老師，前往位於暖武里市的泰國電力局教學中心，進行一日參觀考察行程；同行還有另外2部巴士。

至中午時分，消防接報指校巴在曼谷市郊拍鳳裕庭路一處商場附近著火，陷入火海並冒出大量濃煙。據報，消防員一度無法靠近，只能從遠處射水灌救。而大火焚燒了近1小時才被救熄，校巴車身最終只燒剩支架。

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拯救人員在車内發現多具燒焦遺體，另有多人燒傷。泰國警方證實，校巴上共44人，有25人罹難，包括22名學生和3名老師，大部分是小學生，被尋獲燒焦遺體；另有19人幸運逃生，包括6名幼稚園學生；部分人燒傷，全部送院治療。至於另外2部同行巴士，車上學生獲安排到政府協調中心。

司機起火後逃離  生還老師：車門打不開受困

根據初步調查肇事原因，懷疑校巴在行駛途中因前方左側輪胎爆裂產生火花，再失控撞向路壆金屬欄後導致氣體燃料缸起火。也有報道指出，事發時校巴車尾傳出爆炸聲，隨即起火，火勢迅速蔓延全車。

另外，有生還老師稱，車内陷入火海後，車門無法打開，以致多人被困。泰國總理佩通坦接獲通報，得悉車上有年幼學童因受困車内未能自救而罹難，對此感到十分悲痛。而當局正追緝在大火中生還的校巴司機，據報其起火後迅速逃離現場並關掉手機，不知所蹤。

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