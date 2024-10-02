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名人養生丨90歲方太再度精神亮相幕前　年初因尿道炎併發肺染敗血症一度留醫

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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【方太／方任利莎／尿道炎／敗血症／RSV／肺炎／醫生與你】曾於80年代起，在電視節目上教煮餸而享負盛名的「方太」方任利莎，今年已達90歲高齡。方太今年5月曾因尿道炎引發敗血症及肺炎，足足留醫20天才出院。痊癒後的方太，近日便再度亮相港台節目，並以豆腐食材比喻其豁達人生觀，認為人生最緊要開心。

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方太近日於港台電視節目《醫生與你》中亮相，並與多位主持及醫生談笑風生，非常精神奕奕。她在節目上講起豆腐時，更回憶起以往的烹飪史，指因為豆腐老少咸宜且煮法多端，是簡單兼少失敗的高營養食物，故自己年青時亦經常用豆腐作烹飪食材，直言「豆腐可說是最易成功的菜式。」

風趣的方太其後又以豆腐帶出其豁達的人生觀:

它本身無味，跟做人一樣，看你怎樣控制。不同種類的豆腐有不同煮法，就如我們一樣，遇到不同事情，要用不同的處理方法。

已年屆90歲的方太於節目中被主持問及是否有戒口時，她亦大方分享自己的飲食之道，指自己從不戒口，無論酸的或辣的，只要自己喜歡的、合自己口味的就會食。因此她認為：

做人最緊要開心，食就是為了開心。食落肚但人不開心，哪有什麼意思？

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先後因敗血病及肺炎留醫20日

方太女兒阿寶曾於社交平台上，分享方太數月前曾因敗血病及肺炎走過鬼門關，指方太於4月尾因頻尿，證實患上尿道炎，其後更引發敗血症，需緊急送院。更不幸的是，住院期間感染了呼吸道合胞病毒（RSV），確診肺炎，最終留院20日，5月底才得以出院回家。

年長婦女易患尿道炎

香港港安醫院-司徒拔道泌尿科顧問醫生王明晧過去受訪時指雖然任何年紀的女性都有機會患上尿道炎，當中更年期婦女由於女性荷爾蒙減少，令下身的天然屏障減弱，細菌更易走進尿道，增加感染風險。

尿道炎症狀

王醫生指出，患者如感染尿道炎，有機會出現小便疼痛、尿頻、尿急的病徵，嚴重可引致血尿。若細菌沿著輸尿管進入腎臟，更可導致腎炎，病人會出現高燒、腰部疼痛、食慾不振等症狀。他續指，尿道炎可反覆發作，如1年內病發多於3次或以上，便應盡快求醫接受檢查。

感染尿道炎高危因素

王醫生指，要預防尿道炎，可從生活習慣上入手，而以下5大陷阱均會增加感染風險，他提醒女性們多加留意，並作出改善。

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