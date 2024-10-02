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十一黃金周｜香港國際機場送免費日本機票　任選東京/大阪來回一文睇登記詳情

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港國際機場再送免費日本機票。

【免費機票/日本機票/東京/大阪/香港國際機場/機票優惠/親子遊】心思思想去日本旅行？香港國際機場推出「黃金周購物賞」活動，由即日起至10月8日於機場商店或網店消費滿指定金額，即可獲贈東京或大阪來回機票，推廣期內亦有雙倍積分回贈，並可當現金使用，即睇詳情！

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

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開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

十一黃金周優惠｜香港機場送日本來回機票

香港國際機場現推出「黃金周購物賞」，由即日起至10月8日，「HKairport Rewards」會員於機場商店及HKairportShop.com機場網上商店累積消費滿$10,000，即送日本來回機票一套，可選擇從香港、東京或大阪出發，機票有效期限由2024年12月起至2025年6月。每位會員於推廣期間最多可換領2套東京或大阪來回機票。

十一黃金周優惠｜雙倍獎賞積分當現金用

推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即港幣$1可獲取2積分，相當於高達8%的回贈。每累積50積分即可兌換$1的HKIA Dollar，可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用。

十一黃金周優惠｜網店限時優惠高達85折

另外，由即日起至10月8日，於HKairportShop.com機場網上商店購物即享限時優惠，消費滿$3,500，可享85折；滿$1,500，可享9折。

「黃金周購物賞」詳情
活動日期：即日起至10月8日
消費滿$10,000至19,999：東京或大阪來回機票1套
消費滿$20,000元或以上：東京或大阪來回機票2套
機票有效期：2024年12月起至2025年6月
登記網站：【按此連結】

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