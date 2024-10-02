  • 30°C
香港時間：2024102日 (三) 16:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧運乒乓冠軍｜馬龍一家四口首度曝光　兩兒子名字竟然跟奧運有關

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

以六金成為擁有最多奧運金牌的中國乒乓元老馬龍，首次一家四口亮相，而兩個兒子的名字竟成為焦點！

【中國乒乓球隊/乒乓元老/馬龍/兒子改名】中國乒乓球隊隊長、本身亦是顏值擔當的馬龍，家庭生活一直神秘，未曾公開分享妻子及兩名兒子的生活及容貌，日前在2024世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽的首輪賽事，首次一家四口齊齊亮相，兩名兒子在台上展示活潑可愛一面，馬龍坦言，要讓孩子感受乒乓球的魅力。

最新影片推介：

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

馬龍是中國歷史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男選手，亦是首位成功蟬聯奧運會男單金牌、擁有最多奧運金牌（六金），以及至今在三大賽中獲得31個世界冠軍的第一人。

除了因為他得到彪炳的成績備受公眾關注，亦因他擁有俊俏高大的外表，一直迷到不少女粉絲，但他從來對感情生活低調處理，讓大家十分關心及好奇他的私人生活。

馬龍一家｜馬龍一家四口亮相成熱話

在周一（30日）的2024年世界乒乓球職業大聯盟中國大滿貫賽首輪比賽，馬龍就帶給公眾驚喜，首次攜同兩名兒子及妻子公開亮相，引來觀眾歡呼。兩名兒子還在台下看到台上的爸爸，就表現得興奮雀躍，十分可愛，兒子跑上台後，馬龍就一手牽著一個走，在爸爸強大光環加持下，孩子都沒有怯場。

賽後孩子們一直黏著爸爸，古靈精怪，眼神中寫滿「我的爸爸是大英雄」。談及為何帶兩名兒子觀賽，馬龍表示，

兒子從來沒到過比賽現場，看電視觀賽也不多，希望他們可以在現場感受乒乓球的魅力，也能給我帶來動力和更好的表現。

此時，孩子們在旁邊的欄杆抬頭望著馬龍說，「Hello，爸爸」，仰慕的神情，融化了不少粉絲。馬龍又被問到會否讓孩子打乒乓球，他笑道，「看他們看完比賽後，有沒有興趣。」

點擊圖片放大
+4
+3

馬龍一家｜「龍嫂」是校花法律系畢業

而在比賽時，直播鏡頭拍著馬龍的妻子夏露，她露出笑容，唇紅齒白，明眸善睞。事實上「龍嫂」的身份一直神秘，據了解，二人交往多年，夏露是法律系畢業生，亦是「校花」，曾在南京一家銀行工作。2016年馬龍僅一次發文表示，「八年不易，我們很好」，似是指拍拖8年，正式邁入人生另一階段。

馬龍一家｜馬龍兒子以2屆奧運改名

綜合媒體報道，二人結婚後在2018年生下第一名兒子，貴為國寶級運動員，孩子取名絕不馬虎。馬龍在2016年里約奧運上拿到男單冠軍，兒子名字叫「馬里奧」，後來在2020東京奧運他又拿下單打冠軍，剛好小兒子出生，就取名叫「馬東奧」。

馬龍接受採訪時曾感謝妻子，讚她為了家庭和兒子，犧牲了自己的事業，讓他在賽場拼搏時沒有後顧之憂。

點擊圖片放大
+5
+4

馬龍一家｜網民：以為馬龍未結婚

不少網民驚喜地看到他們一家四口出場，均表示驚訝，「以為馬龍還沒結婚」、「沒想到兩個兒子都那麽大」，看到孩子在後台的乒乓球桌上玩，「看來馬龍的事業後繼有人了」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜馬龍4屆攬6金創隊史　宣告揮別奧運：「最後一舞」
13:56 2024/08/11
巴黎奧運｜馬龍4屆攬6金創隊史　宣告揮別奧運：「最後一舞」
巴黎奧運｜國家男乒3人組重現「O咀男生」畫面　馬龍受訪身後隊友咬唇伸脷相視而笑
18:27 2024/08/12
巴黎奧運｜國家男乒3人組重現「O咀男生」畫面　馬龍受訪身後隊友咬唇伸脷相視而笑
全妹返鄉｜全紅嬋離家2年回湛江老家被逼爆　 大疊現金孝敬祖母
10:57 2024/09/13
全妹返鄉｜全紅嬋離家2年回湛江老家被逼爆　 大疊現金孝敬祖母

你可能感興趣

巴黎奧運｜馬龍4屆攬6金創隊史　宣告揮別奧運：「最後一舞」
13:56 2024/08/11
巴黎奧運｜馬龍4屆攬6金創隊史　宣告揮別奧運：「最後一舞」
巴黎奧運｜國家男乒3人組重現「O咀男生」畫面　馬龍受訪身後隊友咬唇伸脷相視而笑
18:27 2024/08/12
巴黎奧運｜國家男乒3人組重現「O咀男生」畫面　馬龍受訪身後隊友咬唇伸脷相視而笑
全妹返鄉｜全紅嬋離家2年回湛江老家被逼爆　 大疊現金孝敬祖母
10:57 2024/09/13
全妹返鄉｜全紅嬋離家2年回湛江老家被逼爆　 大疊現金孝敬祖母
家庭關係 正能量 網絡熱話 運動員 運動 乒乓球

最高瀏覽

正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
正能量｜善意謊言讓廖啟智臨終前留美好回憶　陳敏兒曾智華對談五道人生的力量
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月02日 時間12:05）
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
國慶優惠｜國慶日半價睇戲免費入博物館　逾3600間食肆及過百商場優惠一文看清
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
十一國慶｜國慶無人機宣布取消　煙花9時05分開始
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票