奧運乒乓冠軍｜馬龍一家四口首度曝光　兩兒子名字竟然跟奧運有關

▲ 以六金成為擁有最多奧運金牌的中國乒乓元老馬龍，首次一家四口亮相，而兩個兒子的名字竟成為焦點！

【中國乒乓球隊/乒乓元老/馬龍/兒子改名】中國乒乓球隊隊長、本身亦是顏值擔當的馬龍，家庭生活一直神秘，未曾公開分享妻子及兩名兒子的生活及容貌，日前在2024世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽的首輪賽事，首次一家四口齊齊亮相，兩名兒子在台上展示活潑可愛一面，馬龍坦言，要讓孩子感受乒乓球的魅力。

最新影片推介：

馬龍是中國歷史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男選手，亦是首位成功蟬聯奧運會男單金牌、擁有最多奧運金牌（六金），以及至今在三大賽中獲得31個世界冠軍的第一人。

除了因為他得到彪炳的成績備受公眾關注，亦因他擁有俊俏高大的外表，一直迷到不少女粉絲，但他從來對感情生活低調處理，讓大家十分關心及好奇他的私人生活。

馬龍一家｜馬龍一家四口亮相成熱話

在周一（30日）的2024年世界乒乓球職業大聯盟中國大滿貫賽首輪比賽，馬龍就帶給公眾驚喜，首次攜同兩名兒子及妻子公開亮相，引來觀眾歡呼。兩名兒子還在台下看到台上的爸爸，就表現得興奮雀躍，十分可愛，兒子跑上台後，馬龍就一手牽著一個走，在爸爸強大光環加持下，孩子都沒有怯場。

賽後孩子們一直黏著爸爸，古靈精怪，眼神中寫滿「我的爸爸是大英雄」。談及為何帶兩名兒子觀賽，馬龍表示，

兒子從來沒到過比賽現場，看電視觀賽也不多，希望他們可以在現場感受乒乓球的魅力，也能給我帶來動力和更好的表現。

此時，孩子們在旁邊的欄杆抬頭望著馬龍說，「Hello，爸爸」，仰慕的神情，融化了不少粉絲。馬龍又被問到會否讓孩子打乒乓球，他笑道，「看他們看完比賽後，有沒有興趣。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

馬龍一家｜「龍嫂」是校花法律系畢業

而在比賽時，直播鏡頭拍著馬龍的妻子夏露，她露出笑容，唇紅齒白，明眸善睞。事實上「龍嫂」的身份一直神秘，據了解，二人交往多年，夏露是法律系畢業生，亦是「校花」，曾在南京一家銀行工作。2016年馬龍僅一次發文表示，「八年不易，我們很好」，似是指拍拖8年，正式邁入人生另一階段。

馬龍一家｜馬龍兒子以2屆奧運改名

綜合媒體報道，二人結婚後在2018年生下第一名兒子，貴為國寶級運動員，孩子取名絕不馬虎。馬龍在2016年里約奧運上拿到男單冠軍，兒子名字叫「馬里奧」，後來在2020東京奧運他又拿下單打冠軍，剛好小兒子出生，就取名叫「馬東奧」。

馬龍接受採訪時曾感謝妻子，讚她為了家庭和兒子，犧牲了自己的事業，讓他在賽場拼搏時沒有後顧之憂。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

馬龍一家｜網民：以為馬龍未結婚

不少網民驚喜地看到他們一家四口出場，均表示驚訝，「以為馬龍還沒結婚」、「沒想到兩個兒子都那麽大」，看到孩子在後台的乒乓球桌上玩，「看來馬龍的事業後繼有人了」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】