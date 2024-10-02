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新手媽媽｜拍拖搵Cafe打卡生仔後去Playhouse　江若琳晒兒子扭計相感觸：我現在最幸福

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

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江若琳一家飛布吉慶生貼囝囝扭計崩潰圖 ，感當人母後生活顛覆但自覺人生最幸福時光！

【新手媽媽/江若琳/蕭唯展/江若琳兒子/泰國布吉/親子旅遊】江若琳（Elanne）近日與丈夫蕭唯展（Oscar）及兒子蕭立鈞（Owen）飛往泰國布吉慶祝她的37歲生日。這次旅行不僅是為了慶祝，更讓她感受到成為母親後生活的重大改變，並在社交媒體貼出多張與囝囝的合照，幽默地表示這些照片是「老母肥包崩潰圖」。

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江若琳兒子｜家庭為重調整心態

自2018年與Oscar結婚後，江若琳曾向傳媒透露花了很多時間才能懷孕，大概是壓力影響懷孕的機會，因此江若琳淡出娛樂圈，生活重心逐漸轉向家庭。江若琳去年6月誕下Owen後，兒子成為她最重要的部分，不時會在社交媒體上分享與囝囝Owen的溫馨合照。

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江若琳兒子｜從拍拖到親子遊必揀布吉

這次布吉之旅，她表示「自從2017年同老蕭拍拖開始，每次生日trip佢都一定會帶我去布吉玩，呢個地方好似已經成為生日唔知點解必到之地。」今次，囝囝Owen終於可以參與其中，不過江若琳表示出發前已經很緊張，又怕囝囝難適應，又怕他搭飛機會喊。

她提到，過去旅行時會考慮咖啡店和餐廳，而現在則是尋找適合小朋友玩的地方，除表示很難捕捉與兒子的溫馨合照，更稱當人母後生活大改變，「平時艾豬（IG）好溫馨嗰啲通常得幾張，但崩潰圖大把，以前去旅行，每日一起身扮靚靚諗下去邊間coffee shop chill、邊間餐廳好食，而家每日就係諗邊到有好玩嘅play house﹑水族館，邊度可以令BB happy，食飯都只可以揀佢哋食得嘅餐廳，但我覺得而家係我人生最幸福嘅時光！因為我擁有最好嘅生日禮物。」

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江若琳兒子｜老公Oscar公開示愛

老公Oscar也在社交媒體上分享了一家三口的合照，並發表了對妻子的愛意：「自從你出世之後，每次一家人出街我都戴著呢個肚兜，雖然好緊好熱好攰，但我好享受每次抱緊你嘅時間，因為你就快識行了，抱得一次得一次，你帶比一家人好多歡樂，亦係我哋最好的禮物，所以今日媽媽生日，我也不用買禮物了，唔該Owen！老婆happy birthday，送個仔比你，他很孝順的，I love you 青春常蛀（駐）。」

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爸媽心聲 蕭唯展 星二代 布吉 泰國

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